英禁活煮龍蝦、螃蟹改電擊 業者哀嚎

[NOWnews今日新聞] 英國政府本周一發布最新的《動物福利策略》（The Animal Welfare Strategy），內容中明確禁止以滾燙沸水活煮甲殼類動物，包含螃蟹和龍蝦等，呼籲改以電擊或冷凍方式使其昏迷，認為電擊比沸水煮熟更加人道，但這一新規引發部分業者反彈。

根據衛報與每日郵報報導，英國政府頒布的動物福利新規明定，將甲殼類動物直接丟入滾燙的熱水中煮熟的傳統料理方式，不是一種可被接受的殺害方式。這項禁令不僅限於甲殼類，明蝦等十足目動物，還包含魷魚與章魚等頭足類軟體動物，政府強調須以更人道的方式處理。

英國政府也發布替代方案指南，在用熱水活煮甲殼類動物前，應先使用如冷凍或電擊等方法使其昏迷，這項禁令以保守黨於 2022 年提出的動物福利法修正案為基礎，該法認定前述動物皆為具有感知能力、能感受疼痛與痛苦的生命。

保育團體「甲殼類慈善組織」（Crustacean Compassion）執行長斯特金（Ben Sturgeon）對於英國政府的規劃表示認同，他表示：「當活著且有意識的動物被放入沸水中時，牠們會遭受長達數分鐘的劇烈疼痛。這與酷刑沒什麼差別，這完全可以避免的。像電擊昏迷等人道替代方案目前已能輕易執行。」

然而，許多業者和廚師對於這一做法相當不認同，他們認為這會增加營運成本，並導致終結目前活絡的活體海鮮貿易，因店家或廚師們不得不花費 3500 英鎊購買電擊裝置。

英國貝類協會（Shellfish Association of Great Britain）執行長賈拉德（David Jarrad）告訴《每日電訊報》，如果有人想買活蟹或活龍蝦，一旦牠死了，顧客就不會付錢。對整個供應鏈來說，盡力照顧產品、不讓甲殼類產品有額外壓力，才能有助於賣到好價錢，禁令將迫使飯店或餐廳業者轉向進口其他冷凍海鮮。

一名法式料理廚師威爾金斯（Mr. Wilkins）表示，法餐傳統做法通常是活煮龍蝦，「如果你是一家大型龍蝦餐廳，卻被要求增加額外手續，這可能會產生更多的人力成本。」

一名餐廳老闆查瓦里尼（James Chiavarini）也對禁止活煮表示質疑，強調3,500英鎊的電擊設備售價讓許多店家望而卻步，同時質疑政府該如何執行該項法律，「任何為了生計掙扎的餐廳，哪有錢花 3,500 英鎊去電死龍蝦？政府要如何執法？許多打著善良與同理心旗號的進步政策，其實正將我們推離既有認知，轉向一個機械化的社會。」

活煮甲殼類的做法在瑞士、挪威和紐西蘭被明令禁止，英國環境大臣艾瑪·雷諾茲（Emma Reynolds）表示，英國是一個「熱愛動物的國家」，政府正在推動近代以來最具雄心的動物福利措施。針對貝類的部分，官方將發布專門指導方針，明確說明可採用的人道處理方式。

