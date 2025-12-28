英科學家：10年內「癌症疫苗」問世 打一針就能防肺癌、乳癌

牛津大學醫學研究團隊正研發能夠預防癌症的疫苗，預計明年夏季展開針對肺癌的臨床試驗。若研發成功，這項突破性技術每年可在全球挽救多達360萬條生命，並有望延長人類平均壽命。

癌症疫苗的設計原理是啟動免疫系統，清除正在轉化的細胞。 （示意圖／Pexels）

該計畫由牛津大學實驗腫瘤學教授兼臨床醫師布拉格登(Sarah Blagden)主導。她在Channel 4紀錄片《癌症偵探:尋找治癒方法》中透露，疫苗研發進展迅速，有望在十年內成為改變遊戲規則的突破。布拉格登描繪願景指出，一針即可阻止多數主要癌症，類似現行疫苗預防麻疹、腮腺炎、百日咳與破傷風。

廣告 廣告

研究團隊已著手開發其他疫苗，目標是在癌症於體內成形前，阻止乳癌、卵巢癌與腸癌的發展。英國團隊計畫將這些疫苗整合為單一劑量，讓年輕人可在家庭醫師處免費接種。此計畫獲得NHS、英國癌症研究中心、CRIS癌症基金會及多家製藥公司支持。

布拉格登的研究靈感源於一次偶然。她在車上聽播客時，聽到弗朗西斯克里克研究院副臨床主任斯旺頓教授(Professor Charles Swanton)分享癌症如何在體內演化並產生抗藥性，她靈機一動，決定將研究重心放在「防止癌症發生」，而非僅治療已成形疾病。

疫苗的設計原理是啟動免疫系統，清除正在轉化的細胞。布拉格登指出，肺癌通常需要十年以上才會在肺部真正形成，中間經歷「癌前病變」階段，細胞已開始朝癌症轉變。她與斯旺頓教授聯絡後，利用疫情後累積的疫苗技術，將既有技術重新改裝，應用於癌症預防，而非新冠病毒。

癌症疫苗若成功，每年有望在全球挽救多達360萬條生命。 （示意圖／Pixabay）

憑藉疫情期間疫苗技術的快速進步，三年後她的團隊已站在將抗肺癌疫苗推向世界的門檻上。布拉格登坦言，從構想到落地充滿挑戰，她前後三次申請經費才成功。如今第一批疫苗已在牛津製造完成，計畫明年夏展開臨床試驗，並同步研發多種疫苗，目標整合成一劑供社會與兒童接種，大幅降低終身癌症風險。

布拉格登強調，這將徹底改變醫界對抗癌症的方式，從治療已形成癌症轉向預防。她說:「全世界沒有其他團隊用這種方法，我們的方法更協調、更快速，跨越多種疾病領域。」若成功，疫苗可在成年早期接種，全球普及。她形容這是「世代僅有一次的機會」，必須迅速行動。

團隊正全力證明疫苗安全有效，受疫情經驗加速進展。布拉格登坦言，她一直不敢公開這個夢想，怕被認為瘋了，但她希望每個人在某個年齡接種疫苗，即可獲得終身保護。她說:「這一切源於善意，因為每個人身邊都有癌症患者，親身體會癌症的殘酷。我們的研究目標是根除這個疾病，不受大型製藥公司操控，而是來自我們想改變世界、產生影響力的決心。」

目前實驗結果令人振奮，數據顯示疫苗極有可能行得通。若成功，每年有望在全球挽救多達360萬條生命，並釋放醫療資源，用於對抗其他重大疾病如失智症與心臟病。布拉格登直言:「我想對癌症說的只有一句:『我們來對付你了。』」

延伸閱讀

距離震央最近「宜蘭卻僅測出4級」 陳文山：震源深度較深

強震7.0釀災！平溪106線「土石坍方」雙向封閉 全力搶修中

年終狂歡聚餐恐傷身！醫點名「腸胃炎、心律不整」送醫掀高峰