英移交查哥斯群島主權 川普有條件同意

記者潘紀加／綜合報導

美國總統川普5日與英國首相施凱爾通話後，不再反對英國依協議將印度洋查哥斯群島主權移交給模里西斯。位於該群島的迪亞哥加西亞島，是美英在印度洋極具戰略意義的重要軍事基地所在地。

英媒「天空新聞」（Sky News）報導，川普在通話後表示，施凱爾已做出「力所能及的最好協議」，但仍在社群平臺發文警告，若後續英國協議破裂或美軍駐地遭受威脅，不排除以「軍事手段」保留美方使用迪亞哥加西亞島駐地的權利。英國首相辦公室則指出，施凱爾與川普同意「密切」合作，推動落實協議。

英國去年5月簽署協議，將向模里西斯移交查哥斯群島主權，但由美英軍方聯合運作的迪亞哥加西亞基地，則以99年租約方式保留。此舉引發美國與英國保守派勢力反彈，認為中共可能藉機擴大區域影響力，在附近海域進行間諜活動，進而危及島上基地安全；川普上月底也曾批評英國政府的決定。

迪亞哥加西亞島為美空軍轟炸機隊及海軍艦隊重要前進部署與支援基地，範圍可達中東、東非等地，對維繫美方投射能力至關重要。

迪亞哥加西亞島是美英投射樞紐。圖為美軍先前進駐該島的B-2轟炸機。（取自DVIDS網站）