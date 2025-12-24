英笑匠羅素布蘭德涉性侵案擴大 受害者增至6人

（中央社倫敦23日綜合外電報導）深陷性侵醜聞的英國喜劇演員羅素布蘭德（Russell Brand），今天又遭指控2項罪名，分別是強制性交罪與性侵害。

綜合法新社和路透社報導，50歲的羅素布蘭德先前已針對1999至2005年期間的行為被控5項罪名，包括1項強制性交罪、1項強制口交罪、2項性侵害罪和1項強制猥褻罪。他已於今年5月提出不認罪答辯。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發布聲明指出，今天提出的兩項新控訴涉及另外兩名受害女性，且是在2025年4月針對4名受害女性提出控訴後，進一步增加的指控。

警方強調，經深入偵查，目前與羅素布蘭德有關的指控已涉及共6名女性。

50歲的羅素布蘭德已被傳喚於明年1月20日出庭面對這兩項新增指控。

原有的5項指控則將於明年6月16日開庭審理。

羅素布蘭德被控最初5項罪名時，曾說自己年輕時是個傻子、是性成癮者，但「我向來不是性侵犯」。

羅素布蘭德1975年出生於倫敦以東的艾塞克斯（Essex）工人階級家庭，青少年時期開始從事單口喜劇表演，之後成為MTV主持人。

他2006至2008年期間在英國廣播公司（BBC）Radio 2主持過節目，有次在節目中外撥給資深演員安德魯薩克斯（Andrew Sachs）時，在對方語音信箱留下與其孫女有關的低俗留言，最後因此離職。

羅素布蘭德一度是左派政治活動人士，也曾勇闖好萊塢拍片，近年則重新定位自己為保守派導師，於社群媒體擁有數百萬粉絲。

去年他曾對外表示，自己在泰晤士河受洗已成基督徒。（編譯：蔡佳敏）1141224