英籍女優12小時達成「千人斬」 印尼怒驅逐出境「列黑名單10年」

英國成人片女優邦妮布魯（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）和拍攝團隊涉嫌在峇里島拍攝色情內容觸犯當地法律，遭印尼移民局宣布驅逐出境，並列入黑名單至少10年。印尼移民局長溫納爾科（Heru Winarko）今（11）日表示，邦妮等人「濫用觀光簽證在峇里島拍片」，將在調查結束後立即遣返她和她的團隊。





媒體《ETtoday》引述《澳洲新聞網》報導指出，26歲的邦妮布魯今年稍早因聲稱在12小時內完成「千人斬」，與多達1057名男性進行「馬拉松式性行為」，引發熱議。她這趟跟3名英國籍工作人員前往峇里島，原持觀光簽證入境印尼，並購買一輛藍色廂型車，改裝成「啪啪巴士」（Bangbus）拍情色片。



當地警方於上周突擊邦妮布魯團隊位於巴東的工作室，當場逮捕邦妮本人及17名男性，其中14名澳洲籍公民已無罪釋放。據悉，突擊當下，邦妮團隊正拍攝獲勝者將與邦妮布魯共度春宵的「遊戲」。儘管印尼當局當下就查扣專業攝影設備、保險、壯陽藥物及隨身碟等證物，其中一人手機中有私人性愛影片，但並未對外傳播，故不構成犯罪。移民官指出，邦妮等人濫用居留許可，進行商業內容創作，所以將被驅逐。



印尼警方則抓到邦妮購買的車輛未登記，英籍駕駛也沒有國際駕照，2人將於明天出庭應訊。



目前邦妮等人護照遭印尼當局沒收，未被拘留但受嚴格監控，無法離開印尼，當局表示，將在法院判決確定後遣返，並禁止入境印尼至少10年，期滿恐將延長。

26歲的邦妮今年曾表示，自己在12小時之內完成「千人斬」。（圖／翻攝自X）

















