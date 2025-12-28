英籍男在台種大麻 電費帳單成破案關鍵！判刑4年8月
基隆地方法院近日審結一起英籍男子製造毒品案，依製造第二級毒品罪判處施保羅（音譯）有期徒刑4年8月，執行完畢或赦免後驅逐出境。法官透過調閱租屋處電費帳單，從用電度數變化推算出犯罪時間，採信被告說法。
調查局台中市調查處利用大數據比對，發現施男租屋處用電量異常暴增，加上他使用前妻蝦皮帳號購買植栽設備，且IG追蹤數筆國外種植大麻帳號等可疑事證，申請搜索票後於今年7月17日前往其位於新北市的5樓租屋處搜索。
偵辦人員當場查獲施男以土耕法播種大麻種子，待冒芽成株後定期施水、施肥及架設燈具照射。起出大麻植株63株、幼苗23株、大麻菸草2包、大麻葉3包、大麻膏3個及相關栽植工具、化學藥品，共計86株大麻及成品。
施男在台擔任外語教師，曾與我國女子結婚，犯罪時已離婚。他於2023年上半年行經荷蘭阿姆斯特丹時購買大麻種子，放在行李箱攜帶入境台灣。同年5月起，利用不知情前妻的蝦皮帳號購入植物生長燈、室內植物帳篷等物品，並自行另購相關栽種設備、化學肥料等物品。
檢方起訴時主張施男2023年就開始栽種大麻，但他辯稱是2024年1、2月間才開始種植，並表示大麻需要18個月才能採收，自己被逮時才剛種好不到1個月。法官調閱租屋處每2個月1期的電費帳單，發現2023年7、8月和9、10月用電度數分別為1898度、1297度，但同年11、12月僅剩541度。2024年起每期度數都超過1000度，因此採信施男說法。
施男偵訊時坦承犯行，表示自己本身就有施用大麻的習慣，才會透過栽種方式自給自足。等到大麻開花後，他會收成大麻花和大麻葉，以乾燥箱搭配乾燥劑方式烘乾，或將採收大麻花放在手掌搓揉，透過手掌溫度讓大麻花和分泌物融合成膏狀物，製成第二級毒品大麻。
法官指出，施男在調查人員得知犯罪行為前即供述犯罪事實，在調查人員尚未檢驗植株時就承認栽植大麻，符合自首要件，依法得減輕其刑。但全案查扣數量非少，且製毒時間約18個月之久，危害社會程度非輕。綜觀相關情狀，判刑4年8月，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。全案可上訴。
