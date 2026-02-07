英籍男托運行李內藏毒！見海關複查拔腿狂逃

英籍男子入境遭疑藏毒，拖行李狂奔二、三航廈。（圖／東森新聞）





機場內警匪追逐！一名英國籍男子搭機抵達台灣，到行李轉盤區拿到行李後，前往入境安檢區時，海關發現他的行跡可疑，懷疑行李內疑似藏有毒品，男子眼見狀況不對，拉著行李箱拔腿狂奔，一路從二航廈穿過旅客管制區，衝向三航廈，最後在工地內被壓制逮捕。

事發在6號晚間7點多，一名英國籍男子搭機抵達台灣，到行李轉盤區，領取託運行李要通關時，海關發現他行蹤可疑，行李箱內疑似藏著，毒品之類的違禁品，立刻衝上前要將他壓制逮捕，他一看到警方追上，拖著行李箱拔腿狂奔，從第二航廈的入境大廳，經過航站北路，直直衝向第三航廈，大約10分鐘內，就在三航廈的工地內被桃機航警迅速制伏。

航警局保安警察大隊第二隊隊長林威邵：「臺北關發現其所託運行李，有可疑情形，遂擬進行複查，該名男子趁隙突然拔腿逃逸，混入入境旅客人潮衝出管制區，後續由本局保安大隊警力，迅速於第三航廈工地內將其制伏。」

寒假期間又逼近過年，桃機每天都有，上千名旅客出入境，外籍男子偷帶毒品抵台，引發警匪追逐貓捉老鼠的危險情況，旅客難免會擔心。

機場其他旅客：「安檢都沒有，提前檢查什麼的，我覺得安檢可能要再更嚴格一點。」

機場其他旅客：「現在的這種，緝毒啊還是什麼之類的，其實還是技術都還是挺好的。」

外籍男子以為把毒品，藏在行李箱內託運就能躲過海關和警方，最後還是被逮個正著，後續將被移送，交由海關單位處置。

