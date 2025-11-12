英籍華裔牧師推動表彰一戰時期的中國勞工

英籍華裔牧師甄英深（Mark Nam）是在新冠疫情期間的一次線上講座中得知「華工團」的事跡。 [BBC]

一位英籍華裔牧師正致力於在聖保羅大教堂正式紀念14萬名在第一次世界大戰中為盟軍做出貢獻的華工。

來自伯克郡伍德利（Woodley, Berkshire）聖約翰福音教堂（St John the Evangelist）的牧師甄英深（Mark Nam），在新冠疫情期間的一場線上講座中首次得知「華工團」的歷史，現正籌募一萬五千英鎊以興建紀念碑。

他說這現在是他的「熱情所在」，「希望我的子孫後代能夠看到，像我們這樣擁有華人血統的人，曾在英國軍隊危難之際與他們並肩作戰」。

廣告 廣告

這些一戰華工於1916年從中國山東省招募，並曾在戰線後方從事勞工的工作。

自1916年起，數萬名中國勞工為協約國的戰爭努力做出了貢獻。 [Getty Images]

甄英深參加了英國「子午社」（Meridian Society）舉辦的線上講座。該社致力於推廣中華文化，旨在促進英國及世界各地華裔人士與其他族裔人士之間的相互了解。

「當我開始聽的時候，天哪，我感覺內心湧起一股莫名的情緒，」他說。

「我之前完全不知道那些人（華工）的事蹟。聽完之後，我深受觸動並決心採取行動。」

「這個團體裡有許多人年事已高。聽到一位先生說『我希望能在我去世前看到某些成果』，真的深深觸動了我。」甄英深說。

紀念碑將設在聖保羅大教堂納爾遜勳爵墓的附近。 [Getty Images]

在網路上宣傳了這個計劃後，聖保羅大教堂聯絡了他。甄英深說，選定的紀念碑位置非常理想。

「我以為它可能在走廊盡頭，靠近洗手間之類的地方，」他說，但「它幾乎就在納爾遜勳爵墓旁邊，近在咫尺。我們能得到這個位置，真是太好了。」

他表示：「我想這算是容易做的部分。困難的是，我得為此付費。」

「我是一位教區牧師。我的牧師長袍裡可沒有隨身帶的閒錢。」

廣告 廣告

甄英深正在透過網路募款，以支付紀念碑的費用，他表示這將能恰如其分地紀念這些人的貢獻。

「我是英籍華人，英國是我的家，我希望能在我們的土地上看到這樣的東西，」他補充道。

「法國和比利時已經有紀念碑好幾年了，我希望英國也能迎頭趕上，並且妥善地辦好這件事。」