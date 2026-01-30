英系明年推陳其邁、蕭美琴挑戰賴清德？ 蔡正元：蔡英文親征

總統賴清德民調持續低迷，前立委蔡正元分析民進黨內部情勢指出，前總統蔡英文如果認為賴清德沒有辦法贏得2028年總統大選，她一定會在2027年民進黨總統初選中出來挑戰賴清德！蔡正元也直言，高雄市長陳其邁、副總統蕭美琴都不會是賴清德的對手。

蔡正元表示，蔡英文如果認為賴清德無法連任將會在初選出來挑戰他。（圖／蔡英文IG）

蔡正元29日在《頭條開講》節目中表示，蔡英文卸任時狀況還不差，但賴清德目前滿意度在40%上下徘徊，不管什麼人做民調，不滿意度都超過五成。他認為這不是換不換人的問題，而是蔡英文要不要讓賴清德繼續選的問題。

針對媒體人黃暐瀚提及陳其邁、蕭美琴可能挑戰的說法，蔡正元直言這兩人都不是咖，「這兩個人挑戰賴清德？去旁邊站！」他分析，這兩人都是英系人馬，英系不會派兩個「滷肉腳」來挑戰賴清德，要挑戰就是主帥親征，一定是蔡英文出馬。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

蔡正元指出，民進黨採用全民調方式進行初選，蔡英文就佔了優勢。他回顧2018年九合一選舉慘敗後，賴清德當時認為蔡英文贏不了，因此出來挑戰，是同樣的道理。只是那次被蔡英文加陳菊，用「魔術的方法」來初選。

蔡正元提到，雖然賴清德現在是黨主席，要搞什麼花樣有他的優勢，但在民進黨內，蔡英文仍然是一股很大的勢力。他強調，是否挑戰賴清德，關鍵在於蔡英文跟民進黨內的人會不會覺得賴清德根本贏不了2028年總統大選，如果覺得贏不了，蔡英文一定會出來挑戰。

