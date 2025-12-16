英美德澳加都做了！專家籲「帶狀皰疹疫苗納公費」因應高齡浪潮

台灣健康聯盟發布「成人疫苗接種計劃白皮書」，強調政府需以長期、系統性的政策因應人口結構急劇變化。台灣健康聯盟理事長吳玉琴指出，隨著長者佔比增加，流感、肺炎鏈球菌、帶狀疱疹的威脅日益嚴峻，其中帶狀疱疹是隨人口老化而必然加劇的結構性健康負擔，呼籲帶狀疱疹疫苗納公費。

專家表示，帶狀疱疹是隨人口老化而必然加劇的結構性健康負擔，呼 籲帶狀疱疹疫苗納公費。（圖／資料照）

吳玉琴表示，台灣的兒童疫苗接種政策已改善天花、小兒麻痺、麻疹等疾病在國內的流行病學面貌，但成人疫苗政策卻明顯不足。目前英國、美國、德國、澳洲、加拿大等國已將帶狀疱疹等對長者有顯著保護效益的關鍵疫苗納入公費補助範圍，我國卻因缺少中央統一的成人疫苗政策，各縣市補助標準不一，使許多民眾錯失接種機會。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，高風險族群常因資訊不足、疫苗價格昂貴等因素對預防接種卻步，希望政府建構「無縫的國家成人免疫盾牌」，透過中央層級的完整規劃將帶狀疱疹疫苗等納入公費補助，接軌國際防疫趨勢，讓健康的人免於疾病、生病的人降低風險。

台大醫院小兒科兼任主治醫師李秉穎指出，隨著年齡漸長，民眾最怕的是吃不好、睡不好、失智、中風、心血管疾病等，帶狀疱疹會對神經造成破壞，引起劇烈的「疱疹後神經痛」，患者可能因此長達數年吃不好也睡不好，接種疫苗可以及早降低相關風險，避免民眾的生活品質因病惡化。

對慢性腎臟病患者來說，俗稱皮蛇的「帶狀疱疹」不是小病，可能會加速腎功能惡化。（示意圖／Pexels）

李秉穎也提到，過去公費疫苗政策的成本效益分析著重於可以預防多少疾病本身的感染、死亡，但近年陸續有研究指出，流感、肺炎鏈球菌、帶狀疱疹疫苗等可預防失智、心血管疾病等慢性病，顯見過去嚴重低估疫苗帶來的健康效益，呼籲政府對成人疫苗的重視程度應與兒童疫苗接軌。

吳玉琴強調，成人疫苗是健康老化的重要基石，預防保健是面對未來挑戰的重要策略，成人疫苗接種更是重中之重。她呼籲中央政府進行政策整合，將帶狀疱疹疫苗納入公費計畫，確保疫苗可近性與公平性，也應建立完善、便利且具備溝通與推動誘因的接種環境。

