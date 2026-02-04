英美爆「瘦瘦針大規模副作用」訴訟 律師團列6大傷害指控

美國針對瘦瘦針的訴訟案件持續攀升，自2023年起已累積4400名患者對製藥商提起法律訴訟。律師團指控瘦瘦針造成多項嚴重傷害，英國方面更通報超過千例胰臟炎案例，當中包含17起死亡個案。

美國針對瘦瘦針的訴訟案件持續攀升，自2023年起已累積4400名患者對製藥商提起法律訴訟。(圖/資料照)

肥胖專科醫師王姿允在臉書引述《今日美國》報導指出，目前瘦瘦針已在美國多州展開聯合訴訟程序。律師團提出的傷害類型涵蓋「胃腸道嚴重問題」、「眼睛與神經相關問題」、「靜脈血栓/肺栓塞」、「肝腸道外傷」、「壞死性胰臟炎」、「胰腺癌」等六大項目。

面對大規模訴訟，製藥公司回應表示，這些藥物皆經過嚴格測試程序與美國食品藥物管理局（FDA）的審查機制，產品標籤已清楚標示已知風險，包括胃腸不適等症狀。該公司強調，在眾多臨床試驗與大規模觀察性研究中，藥物的整體安全性評估結果良好。

不過部分受害者反駁指出，藥物仿單並未充分強調死亡風險的嚴重性，許多開立處方的醫師也未向患者詳細說明這些潛在危險。

胰臟炎、膽結石、胃腸副作用、吸入性肺炎等症狀，都與瘦瘦針「強迫吃不下喝不下」的狀態有強烈關聯性。（示意圖／unsplash）

王姿允醫師分析，在法院判決出爐前，難以明確區分究竟是「減重過程」的副作用，還是「藥物本身」所導致的問題。她指出，一般透過飲食控制的無藥物減重方式，不會出現強迫胃部延遲排空的副作用，也不需擔心脫水問題。

王姿允進一步說明，胰臟炎、膽結石、胃腸副作用、吸入性肺炎等症狀，都與「強迫吃不下喝不下」的狀態有強烈關聯性。她表示這正是自己堅持不使用藥物的原因，因為健康減重需要攝取充足的食物與水分，瞬間「減掉大體重」本身就伴隨流失肌肉與脫水的風險。她建議民眾採用健康飲食和生活型態調整，來維持已減輕的體重或持續朝目標邁進。

