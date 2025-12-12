英美移民政策風向轉變 英國重擊收緊 美國悄然重寫規則

（記者張芸瑄／綜合報導）英國宣布史上最大移民改革：申請永久居留（ILR）等待年限從 5 年延長至 20 年，引發國際震盪。外界關注，其他五眼盟國——美國、加拿大、澳洲、紐西蘭，是否會跟進？這場變動牽動全球人才布局，也將「下一代國際移動力」推上台灣家庭議程。

示意圖／英國重擊式收緊移民政策，五眼聯盟是否跟進？（擷取自 AI生成）

台灣人最主要移民目的地：美國正慢慢重寫規則

在五眼聯盟中，台灣人仍以美國為首選。不同於英國的突襲式關門，美國過去三年透過產業分類調整、簽證配額策略與移民審查優先順序，逐步重塑誰能進入美國。臣邑移民服務股份有限公司分析，美國核心方向是「提高門檻，但對國家需要的人才更友善」，機會將更集中在具專業能力、能填補人力缺口的人才。

示意圖／美國呈現表面收緊、內部開放的矛盾局面，反而開啟政策友善的移民途徑。（擷取自 免費圖庫 canva）

結構性人力短缺，反而開啟局部友善窗口

目前，美國呈現「表面收緊、內部開放」的矛盾局面。官方預測，未來十年美國在專業人才、醫療護理、工程、科技研發與 AI 技術，以及特定藍領職缺上將出現結構性短缺，反而開啟政策友善的移民途徑。現行策略強調「專業實力＋產業需求」的精準對應，也是許多專業與藍領人才成功申請職業類移民的關鍵。

示意圖／留學與移民不再是分開路徑，而是同步佈局的單一策略。（擷取自 免費圖庫 canva）

從留學跳板到職涯佈局的必然轉變

教育趨勢顯示，新一代留學生被視為長期人才供應鏈的一部分。美國大學近五年的錄取偏向「畢業後能否留在美國工作」及「是否具產業需求」的學生。留學與移民不再是分開路徑，而是同步佈局的單一策略。許多台灣家庭錯失留美機會，往往不是孩子不夠優秀，而是錯過政策窗口或策略未同步。留學規劃必須與移民策略結合，才能保障孩子在美發展。

全球移民進入新時代：從「想去就能去」到「專業擇優」

全球移民正從「想去就能去」走向「高門檻、早卡位、依產業需求決定」的新格局。傳統單純投資或留學轉身份的途徑限制增加，具備專業優勢者則迎來新機會。美國仍向符合需求的國際人才開放，包括護理師取得執照直接赴美、專業人才的綠卡途徑，以及急缺藍領職類。對於資產充裕且希望多元布局的家庭，投資移民仍是可行選擇，提供另一條取得身份的策略通道。臣邑移民長期提供美國留學、職業技能與專業人才三大服務，協助申請人以「專業背景 × 產業缺口」找到最合適的身份路徑。

行動速度決定未來移動力

面對全球移民政策快速收緊，決策速度成為關鍵。臣邑移民提醒，無論希望孩子赴美讀書、提升個人國際競爭力，或為家庭打造第二條後路，包括專業人才路徑與投資移民或職業移民在內的多種策略，都應及早規劃。全球移民規則正在重寫，現在的選擇可能決定未來能否跨出國界。

掌握最新美國移民、留學與人才需求更新，更多資訊請見 臣邑移民 CE Elite – 美加移民顧問 官方網站。

