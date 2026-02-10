英美籲釋放黎智英 德國總理訪中將談及人權議題

（德國之聲中文網）香港西九龍法院週一（2月9日）就《蘋果日報》創辦人黎智英案宣判刑期。對黎智英的判刑引發多國政府、國際組織及人權團體關切。歐盟、美國與英國明確呼籲立即釋放黎智英。不過，近月來，多位造訪中國的各國領袖，在尋求與中國深化經貿合作之際，普遍避免過於直接的質疑中國人權問題。

英國首相發言人批評稱，這是一場出於政治動機的起訴，「北京對香港實施《國安法》的目的，是為了噤聲中國的批評者」。他強調，英方將持續在最高層級向中方提出此案。首相斯塔默（Keir Starmer）亦證實，已於今年1月與習近平會晤時提及黎智英案，但相關交涉是否取得實質進展，仍不明朗。

美國國務卿盧比奧在社群平台X上指出，這樣的判刑結果是「不公且悲劇的結局」，敦促中國與港府基於人道理由，准予黎智英假釋。去年底，美國總統川普曾表示，黎智英被判有罪令他「感到非常難過」，並稱曾請求中國國家主席習近平「考慮釋放黎智英」。

歐盟外交事務發言人希佩爾（Anitta Hipper）表示，歐盟強烈譴責判刑結果，並要求立即、無條件釋放黎智英。英國外交大臣庫珀（Yvette Cooper）則指出，對78歲的黎智英而言，20年刑期等同實質無期徒刑，「港府必須結束這場令人髮指的折磨，讓他回到家人身邊」。

德國外交部亦對黎智英遭判20年一事表示關切。2月底，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）即將造訪中國，其發言人稱他此行將提到人權議題。

現年78歲的黎智英自2020年8月被捕後，已遭關押近5年，去年12月15日被裁定兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發布煽動刊物」罪名成立。

2月9日，法院在判刑理由中指出，黎智英在相關「串謀行為」中扮演「主要策劃者」角色，屬於加重量刑的重要情節。法官雖考量其高齡、健康狀況及長期單獨囚禁等因素而略為減刑，但仍認定其「犯罪行為嚴重且性質惡劣」，最終判處20年徒刑。

人權團體批評

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）認為，該裁決不符國際法，必須撤銷。他指出，判決顯示香港《國安法》中含糊且過於空泛的條文，可能在解釋與執行上侵害香港的人權保障。

人權觀察（Human Rights Watch）也指出，黎智英的起訴與審理過程涉及多項嚴重侵害公平審判權的情形，包括由政府指定法官審理、剝奪陪審團審判權、長期羈押候審，以及無法聘請自行選擇的辯護律師。

人權觀察並強調，因行使言論自由而遭起訴，已違反《公民與政治權利國際公約》。該公約透過《基本法》及《香港人權法案條例》納入香港法律體系，但現行國安法律制度與相關人權保障並不相容。

無國界記者組織（RSF）秘書長柏儒廷（Thibaut Bruttin）形容，黎智英是香港新聞自由的象徵，「今天是關心媒體自由者黑暗的一天，香港新聞自由在今天畫下句點」。

針對黎智英遭判20年刑期，香港特首李家超回應稱，判刑「彰顯法治、伸張正義、罪有應得」。中國外交部發言人林劍亦表示，黎智英是多起「反中亂港事件」的主要策劃者，依法理應予以嚴懲。他強調，實施《國安法》有助維護社會穩定，並敦促各國勿干涉中國內政與香港司法。

根據官方數據，自2020年《國安法》實施以來，港府已以國安罪名逮捕至少365人、定罪174人，幾乎所有被起訴者最終均遭判有罪。

