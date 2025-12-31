英義日推進GCAP 研發忠誠僚機

記者賴名倫／綜合報導

日本防衛省去年12月26日公布英義日「全球空戰計畫」（GCAP）最新規劃，聚焦整合感測器、指管能量與無人機平臺3大重點；防衛相小泉進次郎也聽取廠商研發簡報，宣示加速推動日版「忠誠僚機」進程，鞏固未來空優戰力。

軍聞網站「zona-militar」報導，日本防衛副大臣宮崎政久去年12月26日召開會議，討論GCAP計畫最新進度，除同意繼續推動計畫，朝2030年首飛，以及2035年服役等關鍵研發時程邁進；也證實英義日已形成共識，將持續透過官方與航空工業協力，運用系統整合模式，將指管系統、分散式感測器，以及研發無人戰機項目，納入GCAP計畫架構，進而實現「有人／無人組合」（MUM-T）協同作戰願景。會中也擘劃2026年財政年度預算案項目，尋求為無人戰機的研發測試進程編列經費、探索未來多元任務功能定位。

廣告 廣告

此外，小泉同日也在社群媒體X發文，證實速霸陸公司（SUBARU）幹部攜帶1架實驗用無人機赴防衛省簡報，介紹測試進度與自主飛行系統研發概況；並表示其測試參數與經驗，將作為與第6代GCAP有人戰機搭配的先進無人戰機研發基礎。

根據防衛省防衛裝備廳（ATLA）先前規劃，日本版「忠誠僚機」將分3階段發展，目前第1階段聚焦自主與遙控技術，第2階段將探索由1名飛行員指揮複數無人機的協同作戰效能；第3階段則將導入人工智慧（AI）發展具完整自主戰力無人機，未來並與GCAP搭配，承擔空防戰力重任。

速霸陸公司向防衛相小泉（右3）說明實驗用無人機的自主系統最新概況。（取自小泉進次郎「X」）