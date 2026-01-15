英義西印籲僑民速離伊朗 國際航空公司改道避險

記者賴名倫／綜合報導

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，英國、義大利、西班牙與印度等國14日先後表態，呼籲該國僑民盡速離開伊朗，避免捲入潛在軍事衝突；由於伊朗一度短暫關閉領空，因此德國漢莎航空集團、印度航空公司也宣布將調整班機航道、降低遭誤擊風險。

鑑於伊朗反政府示威活動連日遭受血腥鎮壓釀成慘重傷亡，而美軍也根據川普總統指示，持續調動軍機與兵力進駐中東地區，導致緊張局勢升溫；繼美國國務院13日呼籲非必要人員與僑民盡速離開伊朗後，英、義、西、印度等國14日也陸續跟進發布預警，敦促國籍公民提高警覺，並建議「避免入境」，或是「盡速採取一切手段離開伊朗」；英國政府還宣布暫時關閉駐德黑蘭大使館、並改以遠端方式提供服務，藉此降低外館人員與民眾捲入衝突的安全風險。

卡達「半島電視臺」（Al Jazeera）則說，由於國內外局勢極度緊繃，伊朗民航組織（CAO）於15日凌晨度宣布暫時關閉空域、限制民用航班起降，導致周邊空中交通大亂、並有部分班機被迫折返。儘管這項禁令為時僅約5小時，並於稍後在當地時間15日上午7時（臺灣時間同日上午11時30分）重新開放領空，但德國漢莎航空集團宣布，基於中東局勢緊繃，已指示旗下的奧地利航空、布魯塞爾航空、歐翼探索航空、歐洲之翼航空、瑞士國際航空及義大利國家航空所屬航班，全面調整航道、避開伊朗與伊拉克空域，以免捲入衝突遭受誤擊。

此外，印度「Indigo」、「Air India」等航空公司也證實，有部分國際航班因伊朗關閉領空而被迫改道，而後續航班則啟用替代航線；由於卡達、土耳其航空公司近一週來已大量取消航班，因此勢必將對近期國際航空營運體系造成重大影響。

鑑於中東情勢緊繃，繼多國發表撤僑警告後，德國漢莎航空集團也宣布調整航道或取消班機，降低捲入衝突風險。圖為其所屬班機。（達志影像／路透社資料照片）