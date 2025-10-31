英聽一試成績今公布 成績A級22.59%創5年新高、僅4557人不及格

大考中心今（10/31）公告115學年高中英語聽力測驗第1次考試成績。考生示意圖。廖瑞祥攝



大考中心今（10/31）公告115學年高中英語聽力測驗第1次考試成績，除了從上午9時起開放查詢之外，也同步寄發成績通知單，若考生對成績有疑義，可於11/3下午5時前上網申請複查。大考中心分析，今年拿A級的學生佔22.59%，創下5年來新高，F級則佔5.01%，代表僅4557人不及格。

大考中心指出，英聽測驗每年施測多場次，為使各場次考生成績可以相互比較，因此需要進行測驗等化，弭平不同試卷間的難易度差別。本次考試經測驗等化程序後，所有到考考生91,032人之成績等級分布百分比：A級22.59%、B級40.60%、C級31.80%、F級5.01%。

廣告 廣告

大考中心分析，今年獲得A級的學生人數占比首度突破22%，創下5年來新高，此外，有別於前兩年以獲得C級的學生佔比最高，今年則以獲得B級者占比最多。整體而言，A、B級的學生占比均增加，獲得C、F級的考生占比略少，代表考生能力有所提升。

大考中心指出，考生於上午9時起可到網站（https://www.ceec.edu.tw）查看成績，查詢服務開放到115年8月31日。大考中心也同步於今天寄發成績通知單，集體報名是直接寄交集體報名單位（例如所屬高中）轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔；個別報名的考生，則是寄到通訊地址。

大考中心表示，考生報名時若有填寫手機號碼，大考中心今天會以0911511467的號碼，發送簡訊通知成績。若想申請成績複查，考生必須於11/3下午5時前到大考中心網站登錄，並於期限內完成申請手續及繳費，超過期限將不受理。

更多太報報導

議員爆「台中廚餘海」覆土作業再出包！疑摻石塊被退貨 市府回應了

「習近平身高」登熱搜！站190公分川普旁竟「一樣高」 國家級秘密被曝

獸醫拋2線索查豬瘟破口 嘆市府拿他開刀「若此案成立全國獸醫都觸法」