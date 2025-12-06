英自主直升機「普羅特斯」完成地面測試

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「Naval Today」2日報導，李奧納多英國分公司為英國研發的「普羅特斯」（Proteus）無人自主直升機，已完成地面測試，有望近期展開首飛，未來進一步發揚「有人／無人組合」（MUM-T）效能，協同英軍水面艦作戰。

計畫今年內進行首飛

報導指出，「普羅特斯」直升機在先前地面測試中，順利驗證動力、飛控等機體子系統功能，將按計畫在今年內進行首飛，進一步對自主軟體等系統進行測試，確保可依設計需求，在不同環境下發揚多元任務效能，提升英軍艦艇戰力，同時減輕人員負擔。

全球首款全尺寸自主直升機

「普羅特斯」有望成為全球首款，與有人直升機尺寸相仿的「全尺寸」自主直升機，其僅需由官兵下達指令，即可自動從惡劣海況下的艦艇飛行甲板等複雜環境進行起降，並具模組化酬載空間，能執行反潛等多元作戰任務，有望成為英軍水面艦未來作戰利器。

李奧納多英國分公司2022年與英國「國防設備與支持組織」（DE&S），簽署價值6000萬英鎊（約新臺幣24.94億元）合約，展開相關研發工作，探索英軍未來無人反潛等作戰任務載臺，並順利打造出「普羅特斯」無人自主直升機，成為皇家海軍「海事航空轉型」（MATX）策略重要一環。