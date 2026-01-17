英自主直升機「普羅特斯」（Proteus）首飛 將成反潛作戰新利器

記者賴名倫／綜合報導

英國皇家海軍16日宣布，由李奧納多集團英國分公司研發的「普羅特斯」（Proteus）無人自主直升機於日前完成首飛；這是該機自上月初完成地面測試後，相隔月餘再度執行關鍵測試項目，可望帶動英國在自主系統領域的先進技術革新。

根據英國國防部公布照片顯示，「普羅特斯」於本月上旬，自英格蘭西南部康瓦爾郡（Cornwall）普雷丹納克（Predannack）機場升空，運用自主系統與感測器，順利完成起飛、空中懸停與降落等基本操作程序；在此之前，該機已於去年下半年展開一系列密集測試，驗證動力與飛控系統穩定性，因此本次試飛累積參數也可望用於驗證自主系統效能。值得一提的是，該機場不僅與卡德洛斯（Culdrose）皇家海軍航空站（RNAS）相鄰，同時更是英國國家無人機發展中心所在地，也讓本次試飛別具重要意義。

英國皇家海軍表示，「普羅特斯」被定位為一款技術驗證機，後續將運用超過1噸級優異酬載能力，搭載感測器與先進設備，驗證海上巡邏、反潛作戰任務潛能，並與友軍艦艇、航空機及感測器同步共享資料，提升任務效率、減輕「梅林Mk2」等有人反潛直升機的作業負擔。

英國國防部曾於上月公布「大西洋堡壘」（Atlantic Bastion）計畫，尋求導入自主載臺與先進情監偵系統，執行「有人／無人組合」（MUM-T）協同作業，提升大西洋與北海海域覺知能量；因此，主責戰備與國防工業的英國國防副大臣波拉德也推崇「普羅特斯」試飛進展，有助加速推動「混合型海軍」（hybrid navy）轉型目標，未來更可望成為「混合航空聯隊」（hybrid Air Wing）重要兵力，承擔新世代反潛作戰重任。

「普羅特斯」無人自主直升機近日完成首飛，可望帶動英國自主系統領域技術革新。（取自英國國防部網站）

「普羅特斯」可望搭載感測器與空射聲納浮標，搭配友軍艦艇和有人戰機，執行巡邏與反潛任務。圖為其執勤想像圖。（取自李奧納多集團網站）

「普羅特斯」（下）未來可望與「梅林Mk2」反潛直升機（上）搭配，共組「混合航空聯隊」、擔負反潛作戰核心。（取自英國國防部網站）