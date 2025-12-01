英蘇扁都挺邱議瑩 他酸：賴瑞隆變隱形人

▲行政院前院長蘇貞昌力挺民進黨立委邱議瑩，特別南下助講，更強調初選對手都是自己人，不用殺到「流血流滴」，自己是比較給大家看。（圖／邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選呈現4搶1局面，民進黨立委邱議瑩昨（30日）在高雄鳳山區舉辦大型造勢，現場湧入約5萬名支持者，行政院前院長蘇貞昌南下力挺，前總統陳水扁也透過影片讚邱議瑩是「最強母雞」。不過國民黨青年部前主任陳冠安說，英系與蘇系聯手後，邱議瑩的聲量已發生質的飛躍，相較之下，綠委賴瑞隆單日掃三個菜市場的舉動，反而是自甘當隱形人。

陳冠安說在蘇貞昌站台前，邱議瑩的網路聲量與賴瑞隆平分秋色，然而，造勢後邱的聲量「一飛衝天」，單日搜尋趨勢高於賴瑞隆7倍。陳冠安認為，英蘇聯手後，邱議瑩的聲量已發生質的飛躍，過去30天內，邱的整體聲量已高於賴瑞隆2倍。

面對英蘇聯隊進逼，賴瑞隆選擇「單日掃三個菜市場」，陳冠安認為這樣的操作「連陸戰都稱不上」。他直言，在272萬人口的高雄市競選，賴根本是「自甘當隱形人」，拱手將話題與聲量都讓給邱議瑩。陳冠安批評，對於側重互比民調的初選來說，賴「平靜如水的聲勢」根本是「扶不起的阿隆」。

陳冠安表示，民進黨高雄市長初選民調只剩約6周時間。伴隨著英蘇扁和湧言會重兵集結，新潮流不僅遲遲無法完成許智傑和賴瑞隆的整合，賴的「隱形佛系戰法」更是將被淹沒在社群時代的洪流之中。陳冠安斷言，2026年這一局，「大賴可能未戰就先輸一半」。

