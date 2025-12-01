英蘇聯軍2026布局成形？吳子嘉分析：賴清德恐連站台機會都變少

表態參選2026年高雄市長的民進黨立委邱議瑩，昨天舉辦造勢活動時，獲前行政院長蘇貞昌站台力挺，引發關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，「英蘇聯軍」對2026的布局已然成形，若按此種情勢發展，總統賴清德可能就連站台的機會都會比較少，會變成一個孤獨的王。

蘇貞昌為邱議瑩站台。（圖／中天新聞）

吳子嘉今天在網路節目《董事長開講》表示，「蘇貞昌昨天在高雄，為英系的陳其邁力挺的邱議瑩站台，陳其邁也在新北幫蘇巧慧站台，他們兩個互相支援。」陳其邁是很保守的人，在高雄他不敢表態，但可以去新北支持蘇巧慧，這在情理之中，且民進黨也已拍板提名蘇巧慧選新北市長，站台更沒有話講了，「英蘇聯軍主導2026年的整個布局已然成型了。」

賴清德。（圖／中天新聞）

吳子嘉指出，新北就是蘇巧慧，高雄則是陳其邁的意中人選，也就是邱議瑩。嘉義的部分則有綠委蔡易餘在積極爭取，他也是小英的系統。賴清德的本命區台南，目前看起可能會被綠委陳亭妃攻破。另外，行政院長卓榮泰也已表態無意參選台北市長，「所以如果是台南陳亭妃、高雄邱議瑩、嘉義蔡易餘、新北蘇巧慧，那賴清德2026就連站台的機會都會比較少，會變成一個孤獨的王，那這個孤獨的王能不能夠撐到2028？就變成從這個禮拜以後，我所看到一個非常巨大的一個，政治情勢的一個大變化。」

