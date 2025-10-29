英記者金山遭ICE拘留 律師聲請釋放 並禁轉移出加州

一名前來美國訪問的英國記者26日在舊金山國際機場遭到聯邦移民與海關執法局（ICE）逮捕，其律師團隊表示，已於27日晚間向當局提出釋放這名記者的聲請。

聖荷西信使報報導，英國記者暨政治評論員漢迪（Sami Hamdi）近日在美國進行巡迴演講，他26日在舊金山國際機場遭到ICE逮捕。一位聯邦發言人27日在沒有證據的情況下，指控漢迪「支持恐怖主義和破壞美國國家安全」。

代表漢迪的組織之一美國伊斯蘭關係委員會（Council on American-Islamic Relations）加州分會發布新聞稿稱，除了要求釋放漢迪，他們還要求頒布臨時禁制令，禁止將漢迪轉移到拘留地點以外的地區、保障他獲得法律援助的權利，並禁止在法律程序結束前將他驅逐出境。

此外，美國穆斯林法律基金會（Muslim Legal Fund of America）和HMA法律事務所的律師們也正在為漢迪尋求人身保護令（habeas petition），以保護其憲法權利。

美國伊斯蘭關係委員會加州分會在一份聲明中說：「儘管遭到綁架、被剝奪自由，漢迪仍保有積極樂觀的精神，並且比以往任何時候都更加堅定與所有倡導言論自由、人權和人人享有公平正義的人站在同一陣線上。我們已經聲請臨時禁制令，確保美國政府不會在案件尚在審理中時將漢迪隔絕在拘留所中，切斷他與其法律團隊的聯繫。」

美國國土安全部（U.S. Department of Homeland Security）27日證實，漢迪的簽證已被吊銷，目前被ICE拘留中，等待遣返。國土安全部公共事務助理局長麥拉夫林（Tricia McLaughlin）28日表示，美國伊斯蘭關係委員會的法律文件「不過是孤注一擲的垂死掙扎，試圖將一名非法移民和恐怖主義同情者留在我國」。

漢迪的律師表示，漢迪於10月19日持B-1/B-2商務和旅遊簽證入境美國，「在沒有合理懷疑的情況下被拘捕，違反了移民法規和正當程序」。漢迪目前被羈押在加州肯恩縣（Kern County）麥法蘭德（McFarland）的金州附屬監獄（Golden State Annex）。

