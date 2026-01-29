英語力與AI傳播應用結合 世新大學英語系營隊帶高中生實作

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

英語與傳播的結合，如何改變學習的可能性？世新大學英語暨傳播應用學系近日舉辦「2026高中英語傳播體驗營」，以創新的課程設計，為對英語與傳播應用有興趣的高中生帶來全新視野。此次活動結合專業知識與實務體驗，讓學員深入探索語言學習的多元面向，並體驗傳播技術與AI應用的魅力。

世新大學英語系教師戴明陸講授新聞英文與播報實務技巧。（圖／世新大學提供）

活動內容涵蓋多場精彩課程，包括世新英語系教師翁悅心設計的「探索英語傳播的多重宇宙」，從語言與文化的深層連結出發，帶領學員了解如何將英語學習從背誦單字與語法的框架中解放，進而提升溝通的清晰度與表達力。她以自身經驗說明，翻譯的核心在於跨文化的溝通能力，而非單純的文字對應。結合觀影與閱讀的實例，她啟發學員思考如何在不同語言與文化間搭建橋樑，並認識語言分析與批判性思維在現代社會中的重要性。

「新聞英文、播報技巧」課程則由世新英語系教師戴明陸負責，專精新聞英文編譯與播報實務的他，為學員帶來學習新聞英文的閱讀策略與翻譯技巧，還透過全媒體中心的實作，模擬國際新聞編輯過程，讓有興趣的學員完成編譯作品播報錄製，未來還能收錄進個人作品集。

世新英語系高中營隊學員參訪、體驗LVS智能攝製基地等專業空間。（圖／世新大學提供）

此外，世新英語系主任陳建龍也帶來「文學輸入，AI輸出：數位敘事生成」課程，展示如何結合AI技術與語言學專業，進行智慧翻譯與數位敘事創作。他強調，語言學與科技的結合，能幫助學員掌握未來語言工作的趨勢，並通過AI工具提升翻譯與編修效率，甚至將文學素養融入數位創作，開發出更多元的職涯可能性。

活動期間，學員還參觀了世新大學的LVS智能攝製基地、全媒體中心與世新廣播電臺，並體驗了圓桌影音播客直播間（Roundtable Podcast）的操作流程，親身感受數位傳播技術的運用場景。這些實作課程不僅讓學員學會如何運用語言進行多媒體內容創作，更讓他們理解了語言與科技、文化之間的緊密聯繫。

世新大學英語暨傳播應用學系以「英語力 × 傳播力 × AI應用」為核心，致力於打造跨域培育模式，滿足學員對學以致用的期待。本次體驗營的內容，展現出系上課程精華，讓高中生提前感受語言與傳播結合的無限可能，也為往後的學習歷程與發展提供了更多啟發。

