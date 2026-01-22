英語教學購物趣 培養團隊精神同理心

英文課，可不只在教室裡。慈大附中國小部三年級雙語班，前進大賣場，挑戰用英語解謎闖關、完成採買任務。學生得在有限預算內，思考採買哪些物資，捐贈食物銀行，才能真正幫助他人。過程中，不只練習英語，也培養團隊合作與同理心。

「大家一起合作 找出答案 OK，OK GO。」

拿到線索，立刻展開腦力激盪。「坐在沙發看這個 ，SOFA ，TV TV。」

學生們必須用英語討論、推理答案，接著穿梭賣場，找出所有指定物品，用平板拍照完成任務，才能拿到五百元購物金。慈大附中國小部學生李侑橋：「在這邊你如果要跟別人講話，你就一定得用英文，所以一定要想辦法 要互相幫助，讓別人跟自己，都能知道我們下一個目標，是要找什麼東西。」

有了購物金，真正的挑戰才開始，五百元要怎麼花，才能發揮最大價值？慈大附中國小部學生何泖熙：「我們要先預算那個東西多少錢，就是想說500塊，那就要買一些，比較低的錢，買小瓶一點，這樣其他東西就可以買。」

NS「我要打統編，(請確認統編是否正確)。」

慈小三年級雙語班戶外教學，把大賣場變成教學現場，孩子們用英語結帳，購買的物品，全都要捐給食物銀行。慈大附中國小部學生洪宇惟：「我買麵條，他們可以自己煮來吃。」

慈大附中國小部學生江定曄：「當他們餓了，他們可以吃麵和花生。」

慈大附中國小部教學組長林慧蓮：「活動前 老師也會在教室裡面，跟他們討論什麼是可以被捐贈的，就是可能需要一些可以久放的，而不會是可能香蕉 蘋果，一下子就壞掉的東西，所以就是也包含生活教育內容在裡面。」

不只將英語應用在生活，也從合作與付出中，學習為他人著想。「任務完成。」

