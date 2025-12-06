英語文閱讀競賽圓滿落幕 花蓮學子以文會友、展現閱讀素養

花蓮縣政府辦理「一一四年度學生英語文閱讀能力競賽」活動，共有四百零七位，來自七十一所學校參賽。(花蓮縣政府教育處提供)

記者林中行／花蓮報導

為持續深化花蓮學生英語文能力、強化國際競爭力，花蓮縣政府六日假鑄強國民小學辦理「一一四年度學生英語文閱讀能力競賽」活動。花蓮縣政府表示，此次全縣參與學生共有四百零七位，來自七十一所國小、國中與高中職學校報名參賽，顯示本縣推動英語文閱讀能力已具相當成效。

花蓮縣政府教育處表示，「一一四年度學生英語文閱讀能力競賽」涵蓋英語閱讀、造句與作文三大項目，學生須運用閱讀理解、語法運用與書面表達等多項能力，展現平時的累積與訓練。

廣告 廣告

教育處指出，許多學生在賽前持續反覆練習、閱讀大量英文文章，有的準備自訂筆記、有的加強文法與段落架構，展現高度投入的學習態度，競賽當天，學生雖略帶緊張，但仍能沉著應試，展現清晰思路與良好語文基礎，表現令人欣慰。

教育處強調，「一一四年度學生英語文閱讀能力競賽」貫徹中央推動的「二０三０雙語國家政策」，並與花蓮縣長期推動的英語教育目標一致，縣府將致力強化學生的跨文化學習能力，積極透過競賽、英語教學資源及多元學習課程等不同方式，協助孩子在語言能力、閱讀習慣與國際視野上同步成長，面對全球化趨勢，培養有效溝通與跨國交流能力。