英語歌聲飄新北 教育局：學生教師同台展現活力

（記者陳志仁／新北報導）新北市114年度國小英語歌曲演唱競賽圓滿落幕，今年共有198所學校、306支學生隊伍及12支教師隊伍參賽，教師隊伍較去年成長一倍，規模再創歷史新高；歷經區賽與市賽激烈角逐，學生組與教師組均展現亮眼表現，舞臺上歌聲自信、英語能力出色。

圖／光復國小榮獲114年英語歌曲市賽低年級組特優的肯定。（新北市政府教育局提供）

新北市政府教育局局長張明文表示，新北市推動雙語教育重視英語生活化，透過英語競賽、每週一日英語日及冬夏令雙語營等多元策略，鼓勵學生敢說、能講、愛用英語；本次競賽感謝多所國小提供場地及人力支持，活動順利完成，也將持續營造英語友善學習環境。

學生組表現亮眼，低、中、高年級共產出9隊特優、19隊優等、26隊佳作，海山國小中年級組獲市賽特優，選曲貼近孩子音域並加入多種樂器，展現教學團隊細膩設計；網溪國小高年級組創下校史最佳紀錄，孩子們完整展現「用英語表達自己」的學習成果。

連續兩年蟬聯學生組與教師組雙料特優的光復國小，見證長期深耕英語教育的成果；其中，低年級學生發音清晰、聲線甜美，搭配律動唱出學習活力，教師組近40位教師齊聚，以〈LAVA〉及〈Top of the World〉傳遞熱情、喜悅與正能量，而林仁芝老師指出，教師合唱象徵團隊凝聚、陪伴孩子成長。

教育局補充，新北因應2030雙語政策，連續五年以「生活連結」、「跨域整合」、「環境營造」為三大主軸，配合各類英語競賽與讀者劇場，營造學生能開口、敢表達的「新北雙語城」學習環境；更多比賽精彩的影片，可至英語教育資源中心網站觀賞。

