英語連結國際 北市萬興「世界博覽會」展現探究成果

萬興國小策劃世界博覽會，學生探究主題國家進行專題發表

學生透過本次專題學習，學會更多英語單字，也了解不同國家的文化特色

萬興國小「世界博覽會（World Expo）」結合英語、科技教育及自然科學、社會領域課程

為深化學生英語學習動機，培養跨文化理解與自主探究能力，臺北市萬興國小英語教學團隊規劃「世界博覽會（World Expo）」專題學習活動。結合英語、科技教育，並橫向統整自然科學與社會領域課程，引導學生透過探究、整理與公開發表，拓展國際視野，具體展現素養導向教學的豐碩成果。

萬興國小表示，本次「世界博覽會」專題發表由五年級以五大洲為範圍，各班票選探究的主題國家，包括以色列（Israel）、義大利（Italy）、摩洛哥（Morocco）、巴西（Brazil）及紐西蘭（New Zealand）。學生在英語教師引導下，運用平板進行資料蒐集與統整，分組針對「地理位置與代表地標」、「特色食物與飲食文化」、「學校特色與生活作息」、「自然環境與生物多樣性」以及「傳統文化與重要節慶」等五大主題，用英語進行重點解說與成果發表，展現語言應用能力與團隊合作精神。

英語教師廖曼如表示，在課程進行的過程中，學生不再只是被動學習課本內容，而是透過問題導向的探究方式，自主搜尋資料、比較不同國家的文化差異，並嘗試以英語表達研究成果。廖曼如老師希望學生不只是「記憶單字、練習句型」，更能理解語言背後所承載的文化與生活脈絡，讓英語學習更貼近真實世界，提升學習的意義感與實用性。

學生吳勻喬表示，在這次專題學習中，不僅學會更多英語單字，也更了解不同國家的文化特色，讓英語學習變得更加有趣實用。學生李諶分享，原本對非洲國家的印象較為刻板，在深入研究摩洛哥後，才發現這個國家不僅發展相當進步，氣候也十分穩定，顛覆了原有的想像。學生楊雲媗則提到，在研究紐西蘭的過程中，學習到當地的傳統文化與戰舞特色，並發現當地食物相當特別，資料蒐集與整理的過程雖具挑戰，但也讓學習變得更加有趣。

萬興國小表示，學生也在這次專題中運用AI，嘗試創作各國特色主題歌曲《Here We Are World Expo》，依據各自研究的國家文化與特色發想歌詞內容，一同完成歌曲創作，並在成果發表時進行全體大合唱，展現高度的合作精神與創意表現。

萬興國小蕭建嘉校長表示，「世界博覽會」專題課程充分展現新課綱所強調的素養導向精神，展現教師的創新教學設計，不僅善用科技資源，同時打造以學生為學習主體的多元課程。