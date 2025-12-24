英語闖關 花蓮卓清國小聖誕活動

師生合影

展現感恩與學校成果，花蓮縣立卓清國小舉辦「英語闖關活動」，讓小朋友在節慶歡樂氛圍中，提升英語學習的興趣，同時，學校也帶領全校學生與幼兒園幼兒，前往清水部落「清水文健站」，與長輩們同樂。

在英語教師蘇怡穎老師的策劃下，國小部的學生分為低、中、高年段進行英語闖關活動，在「請唸出英文單字。」(Please read out English word.)、「請排列出正確的英文單字。」(Please arrange the correct English words.)以及「請大聲唸出句子。」(Please read the sentence out loud.)各關卡中，小朋友展現高度參與熱情，中年級還有2位小朋友獲得滿分(10個章)。卓清國小校長劉千瑜表示，感謝學校老師的努力與家長的支持，更感謝社會善心單位的付出，期許孩子們記住聖誕節的感恩與溫暖，未來不忘回饋社會。