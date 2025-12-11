英語音樂都亮眼 花蓮明恥國小獲優等

國樂團合影

學生參加英語字彙王

花蓮縣立明恥國小接連參加「花蓮縣英語比賽」、「英語字彙王比賽」以及「花蓮縣學生音樂比賽」，無論個人或團體，都拿下優異的成績，展現學校深耕英語、發展多元能力的成效。

在英語方面，明恥國小自製校本課程專用英語單字本，與學術交流基金會外籍教師們共同錄製音檔，再配合晨間播放英語廣播，每日讓學生跟讀，落實英語教育於日常生活中，也讓學生沈浸在英語環境中，除了日常學習的推廣。



而在音樂方面， 明恥國小長期培育國樂種子，學生在兩大團體競賽中展現默契與音樂素養，個人賽中，學生也展現穩健表現。家長分享，看到孩子站在舞台上，從一開始緊張害怕，到現在能勇敢而穩定地演奏，真的非常感動。