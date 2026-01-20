英語、AI到程式設計 臺北酷課雲寒假自學活動開跑

臺北酷課雲寒假期間推出三大學習活動

臺北酷課雲寒假自主學習活動今天(20日)正式起跑，即日起到2月22日推出三大學習活動，包含備受好評的多元增能培力班課程、酷AI課程包，以及Hahow for Campus多元跨域課程，豐富的課程內容、任務設計與影片資源，提供親師生在寒假期間充實自我。

臺北市教育局表示，酷AI課程包活動延續去年上線的大家說英語課程包，更結合今年初於「CooC+影音串流學習平臺」加碼引進的「空中英語教室」（Studio Classroom）影音教材，採取先看影片、後解任務的學習模式，深化語言學習的口說與寫作能力。另外也針對全民英檢規劃了「英語口說互動」課程包，根據語音指示進行脈絡式的口說練習，並提供即時的回饋修正意見，為學生打造自在的口說學習環境，不再害怕開口說英文。為提升學生的資訊科技素養，這次活動還新增了Scratch程式語言課程包，引導學生從基礎邏輯到創意發想，在實作的過程中培養解決問題的能力，讓數位科技成為發揮想像力與創造力的最佳工具。

廣告 廣告

臺北市教育局指出，臺北酷課雲持續與「Hahow for Campus」合作推出全新課程，從手作與記錄的新年儀式感，到安頓內在的溫柔修復，甚至是放眼世界的探索之旅，讓學生能在寒假期間為自己安排一場知性巡禮。全新上線的精選課程，在家就能隨選隨看，上完課還能獲得完課證書、充實學習歷程。

臺北市教育局表示，主打「線上同步共學」的多元增能培力班，將從1月26日起開課，學生無需報名就可加入酷課OnO線上教室參與課程。為了開拓學習廣度，課程也全面開放跨年段參與，鼓勵學生突破學制框架，依據個人興趣與程度選擇課程。本次規劃了英語、國語作文及資訊科技領域課程，其中，資訊科技相關課程包含了基礎入門和進階實作的內容，包括經典的Scratch積木語言、增進學習效率的AI協作，以及App Inventor 應用程式開發的實作體驗。

臺北市教育局指出，為鼓勵學生自主學習，只要在活動期間內全程參與線上課程、完成學習任務，除了可獲得數位證書或G寶石獎勵，還能參加特別加碼的排名獎勵機制，完成指定任務且學習成果排名前5名者，即可依名次獲得獎勵禮券。詳細活動內容可上臺北酷課雲官網查詢。