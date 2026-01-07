英警告不惜為格陵蘭動武! 白宮稱已將「佔領」列入目標 歐洲七國聯手抗美

白宮發言人萊維特日前正式證實，占領格陵蘭已列入外交目標清單，且「利用美國軍隊始終是一種選項」。 圖：翻攝自萊維特的Ｘ

[Newtalk新聞] 美國政府 3 日下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，近日再傳美國政府將目光轉向格陵蘭島，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）日前正式證實，占領格陵蘭已列入外交目標清單，且「動用軍隊」是川普可使用的選項之一。對此，英國首相斯塔默（Keir Starmer）更強硬表態，準備動武阻止美國占領格陵蘭。

根據《華爾街日報》報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在一次閉門簡報中向國會議員透露，川普政府近期對格陵蘭發表的激進言論，是為對丹麥施加壓力以重啟談判。雖然盧比歐聲稱這並非發動軍事入侵的訊號，但他也坦承，白宮的最終目標仍是「購買格陵蘭」。

繼川普說需要格陵蘭後，白宮更在昨日將取得格陵蘭稱為「國家安全優先事項」，並正在考慮動用美軍達成此目標。 圖：翻攝自白宮官方 YouTube

面對美國昭然若揭的野心，歐洲各國領袖不再沉默。法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼等 7 國領袖昨（6）日發表聯合聲明。聲明強調：「格陵蘭屬於其人民」，任何涉及該地區的事務，唯有丹麥與格陵蘭自身擁有決定權。

根據《Nexta TV》與 X 帳號「rainbow7852」引述的聲明內容，歐洲領袖重申北極是歐洲與北約的安全核心，必須遵守《聯合國憲章》中的主權與領土完整原則。這份聲明雖承認美國是防務夥伴，但字裡行間無疑是對美國「邊界不可侵犯性」的最嚴厲警告。

英相斯塔默(右)表示，若美國執意占領格陵蘭，英國已做好「動用武力」反對。義大利總理梅洛尼(左)也參與聯合聲明，強調：「格陵蘭屬於其人民」。 圖：翻攝自 X

其中，據 X 帳號「runews」報導，英國首相斯塔默明確表示，若美國執意占領格陵蘭，英國已做好「動用武力」反對美國行動的準備。與此同時，俄羅斯總統特使德米特里耶夫（Dmitriev）語帶嘲諷地問道：「下一個是加拿大嗎？」並批評歐盟目前的反應僅止於「監測情況」。

X 帳號「Open Source Intel」則指出，格陵蘭外交部長表示，格陵蘭與丹麥已要求與美國國務卿盧比歐舉行緊急部長級會議。但丹麥政府在去（2025）年便曾多次提出會面請求，但皆遭到美國冷處理。

