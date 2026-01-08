英警搞混身分21天！重大車禍後他竟「死而復生」

國際中心／曾詠晞報導

英國南約克郡（South Yorkshire）發生一起極其離譜的警察執法烏龍，警方誤將2名少年的身分搞混，兩家人的命運因為疏失而被無情對調，一方在期盼兒子康復早日歸家，殊不知兒子早已到另一個世界；另一方則在持續3周的哀悼後，才驚覺兒子依然活著。









英警認錯人搞出「生死烏龍事件」！2家庭互換命運3周才驚覺兒子還活著

英國發生一起車禍，但警方因失誤認錯死者與傷患，造成2個家庭命運發生轉變。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





根據《英國郵報》報導，去年（2025）12月13日，一場車禍發生在英國羅瑟勒姆（Rotherham）。當時三名青少年所乘坐的汽車偏離道路撞上樹，17歲的崔佛（Trevor Wynn）與另一名少女被判定當場身亡，18歲的約書亞（Joshua Johnson）則因重傷昏迷被送往醫院搶救。

廣告 廣告

由於兩名少年外貌神似，警方在判別身分時出現嚴重偏差，誤將崔佛認為約書亞，因此通知崔佛的家屬認領遺體。這導致崔佛家屬在悲痛中籌備了三周的後事，甚至預計於本周舉行葬禮；而約書亞的父母則每天都在期盼昏迷的「兒子」能好轉。

英警認錯人搞出「生死烏龍事件」！2家庭互換命運3周才驚覺兒子還活著

車禍後，英國警方將亡者與生還者身分搞混，因此引發這場荒謬的意外。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

這場跨越三周的誤會，在1月4日迎來了令人震驚的轉折。原本在醫院昏迷的少年終於恢復意識，並對醫護人員虛弱地說「我是崔佛」，真相才浮出水面。原本正準備辦理告別式的崔佛家屬，驚覺兒子竟奇蹟生還；而原本以為兒子仍有生機的約書亞父母，卻在6日被迫接受兒子早已離世的殘酷現實。

南約克郡警察助理總警監麥法蘭（Colin McFarlane）坦承此為重大疏失，目前全案已提交給獨立警察行為辦公室（IOPC）進行後續調查。他強調，警方除了安排與受害家屬會面並提供心理諮商外，更承諾將徹底釐清行政盲點，杜絕此類生死烏龍再次發生。

原文出處：英警「地獄級疏失」錯換2條命！哀悼3週後兒子竟死而復生「喊出這句」嚇翻全場

更多民視新聞報導

中共戰狼嘲美「沒空幫台海」 小粉紅揭「1真相」狠打臉！

美智庫模擬兩岸衝突！中共「慘痛代價」出乎預期…

50隻羊闖超市顧客驚跳上輸送帶！牠們留超多XX

