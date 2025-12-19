英貿易大臣證實：政府系統10月遭駭

（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）今天表示，政府系統於今年10月遭到駭客入侵。他的談話部分證實了「太陽報」（The Sun）先前的報導；該報導指出，一個中國駭客組織入侵系統，取得了外交部的相關資料。

路透社報導，布萊恩特接受泰晤士電台（Times Radio）訪問時表示：「確實發生過駭客入侵事件。」

他並說：「我無法確認此事是否直接涉及中國駭客，或中國政府本身。」

「太陽報」點名名為Storm 1849的中國駭客組織為此次入侵的幕後黑手，並指出外洩資料可能包括多達數萬筆的簽證資訊。

該報稱，這個駭客組織過去曾被指控鎖定批評中國政府的政治人物與團體。

布萊恩特表示，部分相關報導屬於推測，並強調政府已「掌控整起事件」。

他對天空電視台（Sky News）表示：「我們相當有信心，該事件對任何個人實際受影響的可能性極低。」

一名政府發言人表示，政府目前正在調查這起網路安全事件。

該發言人指出：「我們極度重視系統與資料的安全。」（編譯：嚴思祺）1141219