英賴系對決 嘉縣長初選今揭曉

民進黨縣市長初選民調，13日由嘉義縣中籤，晚間進行民調決勝負，最快今（14）日上午將揭曉。不過，「英系」立委蔡易餘與「賴系」縣議員黃榮利連日來密集掃街催票，昨早得知中籤後，宣傳腳步益發急促，一整天除持續車隊掃街的傳統陸戰，社群平台、LINE訊息等空戰更加密集，疾呼民眾在家守住電話，務必喊唯一支持。

民進黨昨執行初選民調抽籤，抽出的選區為嘉義縣，由蔡易餘對上黃榮利，3家民調單位在晚間進行民調，民進黨今早邀雙方代表到中央黨部開封民調結果。

由於國民黨在嘉義縣尚未推出人選，先由民進黨蔡易餘與黃榮利捉對廝殺，隨民調日愈接近，雙方陣營氣勢愈高漲，各自陣營支持者、代表性政治人物也紛紛表態。

主打「嘉義隊」、獲嘉義縣長翁章梁、議長張明達系統力挺的蔡易餘昨持續站路口、車隊掃街，並表示為了這次民調已做萬全的準備，最後還是要拜託鄉親幫他守候電話，唯一支持蔡易餘，他已經準備好了，要接力轉型，再「嘉」速度。

黃榮利昨除持續掃街、自錄影片PO臉書拜票，還親上中央黨部了解民調中心前置作業，表示自己從政40年，大半輩子都站在風口，不向權勢低頭，雖沒有龐大政治資源，但有團隊和支持者一路陪伴，強調嘉義縣不該被特定派系壟斷，不該再被少數人所掌控，期待民眾能做出選擇，讓他能代表民進黨選嘉義縣長。

昨中籤結果出爐，雙方陣營馬上透過各種管道大力宣傳民調時間，有鄉親白天家裡電話響不停，全是親友要大家晚上在家等電話的貼心提醒，兩陣營也各自推出影音教學，讓阿公、阿嬤也能輕易上手、正確回答問題，更強調有3間民調公司，一戶可能會接到2通或3通，請大家顧電話到晚上10點半民調時間結束。

昨晚不少民眾為讓支持人選能在初選勝出，連飯局都推掉，還有婆婆媽媽甚至連晚餐都不煮了，直接叫外賣，倒垃圾也急急忙忙，就怕錯失民調電話。