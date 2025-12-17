即時中心／林韋慈報導

英超球隊狼隊（Wolverhampton Wanderers）本賽季的戰績令人堪憂，16輪過後仍未能取得本季首場勝利，目前以2平14負僅積2分，排名英超倒數第一。這樣的表現讓球隊降級的命運似乎已經無可避免。而狼隊的球迷對此強烈不滿，甚至在近期的主場比賽中，要求狼隊背後金主、中國復星集團主席施瑜下台，甚至有球迷在看台上舉起了中華民國國旗，表達抗議。







先前曾有傳聞指出復星集團有意出售狼隊，但施瑜在接受BBC訪問時表示，復星集團並未對狼隊失去興趣，仍會繼續經營。狼隊球迷協會在一份聲明中表示，「作為球隊的支持者，我們不認為施瑜是能夠帶領球隊走出困境的人，球迷們已經清楚表達了我們的立場，但球隊的領導層卻依然保持沉默。如果他們真的關心球迷的聲音，就應該站出來與我們進行溝通。」

有一名網友在昨（16）日分享了一則有趣的巧遇，他表示在倫敦地鐵上看到一名白人男子突然舉起一面旗子，旁邊的人看到後都在笑，這才發現那是一面台灣國旗。男子隨即將旗子收了起來，網友好奇地問他「這旗哪來的？」男子反問：「你是中國人嗎？」網友表示自己是台灣人，男子隨後放下戒心，將台灣國旗披在背上。

當網友問男子為什麼會有台灣國旗時，男子回答說，「因為狼隊的老闆是中國人」，他表示自己是因為反對狼隊的老闆施瑜，才特意在亞馬遜網站上訂購了這面台灣國旗，價格僅為5歐元。網友表示想留下紀念拍照，男子欣然同意，記錄下這個有趣的瞬間。









原文出處：快新聞／英超狼隊持續墊底恐降級 球迷不滿中國金主舉「台灣國旗」抗議

