英超狼隊球迷怒舉「台灣國旗、SHI OUT」槓中國老闆 苗博雅笑曝1現象

記者陳思妤／台北報導

「英超」狼隊本季戰績慘烈，開季至今16輪比賽一勝難求，讓球迷相當不滿，在場邊拿出台灣國旗，抗議狼隊老闆中國復星國際集團。對此，台灣石虎足球隊理事長、社民黨台北市議員苗博雅今（17）日笑說，看國外足球賽這麼久，竟然看到青天白日滿地紅旗飄揚在英超觀眾席，顯示中國霸道無禮的作風在全世界引起越來越多反彈。

狼隊本季開季至今歷經16輪比賽，卻是一勝難求，排名墊底，引爆球迷怒火。近日有球迷在場邊高舉青天白日滿地紅國旗，還舉起「SHI OUT」標語，要狼隊主席施瑜下台，畫面曝光引起討論。

苗博雅今天受訪時表示，狼隊原本是中游球隊，被中國有錢人買走後，現在聯賽一勝難求，而英國球迷非常熱血，在場邊舉起對中國老闆不滿的標語，還舉起青天白日滿地紅旗。

苗博雅笑說，看國外足球賽這麼久，竟然看到青天白日滿地紅旗飄揚在英超觀眾席。苗博雅說，這也顯示中國霸道無禮的作風在全世界引起越來越多反彈，而台灣叫做得道者多助，台灣秉持尊重、友善、包容對等的態度跟世界做朋友，世界也會樂於跟台灣做朋友。

苗博雅強調，不管是在教育、文化、體育、藝術、經貿領域，台灣應該更努力勇敢的走出去，交更多的朋友。

