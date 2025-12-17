英超驚見球迷高舉「台灣國旗」反中！苗博雅狠酸1事

政治中心／張予柔報導



英超球隊狼隊本賽季戰績低迷，至今遲遲未能拿到首勝，場內表現不振之外，場外也意外掀起話題。近日有台灣網友在社群平台分享一段在英國倫敦地鐵上的經歷，畫面中一名外國男子因不滿狼隊背後的中國籍金主，手持我國國旗表達抗議，引來周遭乘客側目。對此，社民黨台北市議員苗博雅也發表了看法。









有網友在社群平台上分享，一名外國男子在倫敦地鐵上高舉台灣國旗。（圖／翻攝自 Threads）

該名台灣網友在Threads分享，自己搭乘倫敦地鐵時，目擊一名外國男子突然舉起台灣國旗，惹的一旁乘客忍不住笑出聲。原PO好奇上前詢問，對方起初反問他是否為中國人，得知對方來自台灣後才放下戒心，並解釋因狼隊老闆是中國人，自己也反感狼隊，才特地買了這面國旗作為抗議象徵。

苗博雅示，這起事件反映出中國在國際舞台上強勢的作風，已逐漸在各地引發反彈聲浪。（圖／民視新聞資料照）

根據《自由時報》報導，苗博雅受訪時表示，這是她多年關注足球賽事以來，第一次看到台灣國旗飄揚在英超賽場。她指出，這起事件正好反映出中國在國際舞台上強勢、缺乏溝通彈性的作風，已逐漸在各地引發反彈聲浪。苗博雅也強調，台灣長期秉持尊重、友善、包容與對等的態度與世界交流，不論在體育、文化或經貿層面，都應該持續廣結善緣、與國際社會交朋友。

許多外國人不滿狼隊背後的中國籍金主，因此高舉台灣國旗表達抗議。（圖／翻攝自 Threads）

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「在國外看到外國人拿著這麼大的台灣國旗在公共場所展示，真的很感動」、「英國人也知道怎麼氣死中國了」、「共產黨搞戰狼外交，搞到連英國市井小民都知道拿台灣來反諷中國」。相關畫面迅速在網路上流傳，引發台灣網友熱烈討論，不少人直喊意外，也有人感嘆台灣國旗竟以如此特殊的方式出現在英超相關畫面中。

據了解，英超球隊狼隊（Wolverhampton Wanderers）本賽季表現低迷，16輪比賽過後仍未取得勝績，目前以2平14負、僅積2分，排名英超墊底，降級危機幾乎成定局。球迷對此表達強烈不滿，甚至在近期的主場比賽中，要求狼隊背後金主、中國復星集團主席施瑜下台，甚至高舉中華民國國旗，以此方式表達抗議。









原文出處：英超驚見球迷高舉「台灣國旗」反中！苗博雅狠酸中國「戰狼效應」：引發更多反彈

