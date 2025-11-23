英軍戰機代碼竟出現在海南島 英媒爆中國無人機冒用身分所致

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國軍機近期在電子訊號領域出現詭異動作，權威軍事媒體《英國國防期刊》(UK Defence Journal)報導，飛行追蹤網站20日偵測到一架英國皇家空軍颱風戰鬥機(Eurofighter Typhoon)的識別碼，竟然出現在中國海南島領空。經過分析飛行特徵與航跡，軍事專家確認，這其實是一架冒用英軍識別碼的中國軍用無人機，顯示ADS-B系統的身分廣播可能遭到操弄。

報導指出，飛行追蹤服務「Flightradar24」的數據顯示，一架廣播識別身分為英國皇家空軍(RAF)「颱風」戰機(機尾編號 ZK334、呼號 YILO2400)的飛行器，在中國海南島周邊空域盤旋。然而，這架「幽靈戰機」飛航行為，完全不符合歐洲戰機的高性能特徵。

儘管電子訊號顯示它是英軍戰機，但其飛行數據卻充滿破綻。專家分析，該機維持的速度與高度更接近中、高空監偵無人機，完全沒有戰鬥機該有的快速加速、急速爬升或大角度轉彎等動作。此外，該機的航跡始終維持在中國領空內，最終降落在海南島上一處已知有中國無人機活動的基地，證實了其真實身分。

這起事件凸顯了「廣播式自動回報監視系統」(ADS-B)的先天缺陷。報導解釋，該系統缺乏身分驗證機制，任何配備可手動輸入詢答機(transponder)的飛行器，都能隨意廣播屬於其他飛機的識別碼(Hex code)。

軍事分析指出，這不太可能是系統故障或單純的民航標示錯誤，而更像是一次蓄意的測試。報導推測，中國可能意在試驗如何混淆敵方對其無人機隊的監控，或是測試電子偽裝戰術。對於密切關注該區域動態的觀察家而言，這是一個重要警訊：在電戰環境下，數據必須經過交叉比對才能採信。

