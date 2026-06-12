英軍演習敗給烏無人機部隊! 德媒看衰稱：毫無防禦能力 令人震驚

近年來，英國的軍事實力呈現持續衰退的趨勢，有德國媒體針對該現象提出批評，認為應軍的衰退已經來到「令人震驚」的地步。圖為英國皇家海軍航空母艦「威爾斯親王號（R09）」。 圖：翻攝「X」@COMUKCSG

[Newtalk新聞] 英國曾經憑藉著強大的海軍實力，在全球各地建立殖民地，並因此獲得「日不落帝國」的稱號。然而，受到國防經費不足、造艦計畫延宕等多項因素的影響，英國的軍事實力在最近數十年內出現了明顯的衰退，甚至有傳言稱英軍部隊在某次演習中，被烏克蘭無人機部隊輕鬆消滅。有德國媒體針對相關問題發起批評，認為英國「毫無防禦能力」的現象已經來到「令人震驚」的地步。

根據德國《世界報》報導，在 1982 年時，英國曾就福克蘭群島的控制權與阿根廷爆發戰爭，當時英軍僅花了一個周末的時間，就將一支由 127 艘軍艦組成的戰鬥群部署至南美洲，展現出強大的軍事投送能力。然而，在 40 多年後的現在，英國海軍的實際戰鬥能力卻出現了明顯的衰退，「現役的 5 艘『機敏』級攻擊型核潛艇甚至全部都停在船塢內等待檢修，沒有任何一艘能出海作戰」。

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「威爾斯親王號」航母上的 F-35B 戰機之前傳出事故，緊急迫降日本鹿兒島機場。(資料照片) 圖：翻攝自 騰訊網

報導稱，自從冷戰結束後，英國就展開了系統性的裁軍，試圖利用華盛頓向盟友提供的安全保障，降低自己的軍事開支。與此同時，海軍的艦艇規模也出現了大規模的收縮。該報導指出，目前英國皇家海軍的護衛艦與驅逐艦總計只有 13 艘，與 40 年前的 59 艘存在巨大的差距，且大多數可能處於無法執行戰鬥任務的狀態之中，甚至比英國海軍的將軍數量還少。

該報導已近期的伊朗戰爭為例，認為英國大規模收縮軍事支出的後果正不斷體現，「不但無法向中東地區派遣作戰部隊，甚至無法協助塞浦路斯的英軍基地進行防衛，需要透過法國人的協助」。該報導也進一步透露稱，英國目前的彈藥儲備量可能只夠應付 8 天左右的大規模作戰行動，「幾乎無法防禦每天能向烏克蘭發射超過 1 萬枚砲彈，並已實現工業化大規模生產無人機的俄羅斯」。

英軍特種部隊於2026年1月30日參與北約的軍演。 圖 : 翻攝自 追著大事跑的人

另外，該報導也指出，在北約日前於愛沙尼亞舉行的軍事演習中，烏克蘭的無人機部隊輕易消滅了參演的英軍部隊，認為烏軍部隊已在連續 4 年的戰鬥中，成長成一支實力超越英軍的武裝實體。

同時，該報導也對英國國防部提出指責，認為該單位長期向過時的武器系統投入資金、系統性忽視電腦網路攻擊、無人機戰爭與混和式戰爭等現代威脅。

最後，該報導表示，在德國方面不斷增加軍事開支的背景下，美國總統川普已於日前對德國表示肯定，認為當前的德國、法國已經成為「比英國更加可靠的夥伴」，強調華盛頓方面的態度轉變，很可能對美國與英國之間的「特殊關係」帶來致命的一擊。

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