英輪椅嬤「睡著」登機...乘客察覺異狀才知斷氣 航班急折返

英國廉價航空易捷航空（easyJet）在西班牙馬拉加（Málaga）機場發生離奇事件，一名89歲英籍老婦由家屬推著輪椅登機後，在飛機準備起飛前被發現已經身亡，導致航班緊急折返並全面取消，上百名乘客行程延誤近12小時。

英國廉航易捷航空發生乘客登機後死亡。（示意圖／翻攝臉書「 easyJet」 ）

據《每日郵報》（Daily Mail ）報導，該班機原訂當地時間上午11時15分起飛，目的地為英國倫敦蓋威克機場。多名目擊乘客指出，這名老婦坐著輪椅由約5名親屬陪同登機，但她過程中都沒有醒過來。家屬向地勤人員解釋老婦只是「身體不適、太累睡著了」，並堅稱她狀況良好，成功通過登機檢查。

部分乘客表示，從第一眼看到這名老婦便覺得情況不對，形容老婦坐在輪椅上頭部無力下垂，戴著頸部固定器與頸枕，幾乎毫無反應，「肉眼看起來就像已經沒有生命跡象」。儘管地勤人員多次詢問老婦是否安好，家屬仍一再保證沒有問題，甚至其中一位還聲稱「我們是醫師」。

家屬登機後將老婦推至機艙後段座位，再合力將其抬上座椅。飛機開始滑行準備起飛，但在即將升空前，空服員察覺異狀立即通報並要求航班中止。飛機折返停機坪後，醫療人員登機搶救，最終確認老婦已在機上死亡。

班機因此全面取消，所有乘客被請下機，航班延誤長達近12小時，直到當晚22時47分才重新起飛，於午夜左右抵達倫敦。多數乘客不滿表示，航空公司僅提供有限的餐飲券，金額不明且無法在機場所有店家使用，補償明顯不足。

同行家屬堅稱老婦只是太累睡著獲地勤放行上機。（示意圖／pixabay）

部分乘客事後在社群平台痛批航空公司與地勤人員失職，質疑為何一名明顯失去意識的乘客仍被允許登機。有乘客更指出，事發過程中婦人家屬情緒異常冷靜，並未表現出明顯驚慌或悲痛，行為令人不解。

易捷航空發表聲明回應，稱該名乘客登機時持有適航證明，並非死亡狀態下登機，強調老婦是在機上突發狀況後不幸離世，並向家屬致上哀悼，將提供必要的協助與支持。西班牙國民警衛隊也證實，警方與救護人員曾登機處理，並於機上正式宣告婦人死亡。

報導提到，跨國運送遺體通常須遵循嚴格的法律與醫療程序，多半以貨運方式處理，並需完成死亡證明與通報程序，費用高達數千英鎊。外界質疑家屬是否試圖規避繁瑣程序與高額費用，但警方尚未說明是否進一步調查。

