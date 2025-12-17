英退將警告：中共若海上封鎖台灣 解放軍恐不戰而勝

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普16日宣布對委內瑞拉實施全面的海上封鎖，這讓人不禁想到，中國對台灣也有類似的軍事戰略。英國退將歐利佛（Peter Olive）日前即撰文，北京可能出動海警船，圍繞台灣的外海實施攔檢，達成相同的封鎖效果，卻不會觸發戰爭。

挪威載運汽車的貨船。台灣進出口高度仰賴海運，尤其液化天然氣更有五成由外國專門船隻運送，恐怕是面對中共封鎖的最大弱點。（圖／翻攝自X平台 @container_news）

不戰而征台

歐利佛12日給夏威夷的印太安全智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）撰文，探討中國藉由「隔離」（quaratine）台灣，以不引發戰爭的情況下，達成征服的戰略。

文中直言，即使不是兩棲登陸作戰，採用軍事封鎖，也恐怕被各國視作「入侵」，引發北京所不願見的外部干預風險。因此改派出大批海警船，在環繞台灣的外海，以執法的名義實施攔檢、驅逐船隻，再加上對關鍵基礎設施的破壞行動與網路攻擊，還有經濟施壓的配合，中國或許同樣能達成封鎖目的。

多個智庫都對此情境提出警告，像是戰略暨國際中心（CSIS）對近期中共軍演的分析報告，以及捍衛民主基金會（FDD）對台灣仰賴液化天然氣（LNG）進口的關注。

進口能源依賴成弱點

LNG可謂台灣的致命弱點，儘管擁有陽明、長榮、萬海之類領先全球的航運商，卻偏偏沒有一艘自家運送LNG的船隻。台灣一半的LNG所需，全仰賴由歐洲、南韓、新加坡和日本的外國船隻所運來。此外，台灣的進出口也多數依靠海運，可以想見一旦發生封鎖，經濟會受到多大的衝擊。

作者歐利佛身為英國海軍出身，認為歐洲即便遠在一方，有鑑於台灣海峽是全球五分之一航運的必經通道，如果中國實施封鎖，肯定無法置身事外。歐利佛並以近來的紅海與荷莫茲海峽航運保護行動為例，指出雖然都由美軍主導，華府卻也都要求歐洲和其他盟友有所貢獻，參與行動。

所以即便與中國貿易的關係重要，還有俄羅斯威脅與遠距離的阻礙，文章仍認為，一旦台海封鎖危機拉長，高昂的航運成本與通膨風險，再加上美國給予的壓力，都會促使歐洲介入。由於歐洲國家有能力派出巡防艦、驅逐艦，甚至航母打擊群遠赴印太海域，作者認為其到時在台海附近部署海軍，應不成問題。

面對中國的「灰色地帶戰術」，文章稱歐洲國家可以其人之道還治其人之身，派出與海警船同等的船隻應對。

