英開發新型抗電磁干擾彈道飛彈 射程超過500公里

記者賴名倫／綜合報導

英國《衛報》（The Guardian）12日報導，英國政府正著手推動「日暮」（NIGHTFALL）計畫，研擬在12個月內發展一款具先進抗電磁干擾能力、射程超過500公里的新型戰術彈道飛彈；後續也將軍援烏克蘭，發揚精準遠距打擊戰力、加強反制俄國侵略。

「日暮」計畫著眼於一款具備靈活部署能力的新型戰術彈道飛彈，其可搭載200公斤高爆彈頭，射程須超過500公里，且可與現役M270「多管火箭系統」（MLRS）、M142「海馬士」（HIMARS）發射車彈箱相容，提升後勤便利性與操作彈性；英國政府目前已和3家國防工業簽約，並分別提供900萬英鎊（約新臺幣37.2億元）經費，要求在12個月內，讓這款新型彈道飛彈原型展開首次射擊測試，藉此驗證各項性能指標，為後續採購與量產進程提供評估數據。

廣告 廣告

根據《英國國防期刊》（UK Defence Journal）先前報導，「日暮」性能指標也著重電磁頻譜作戰，除必須在複雜電磁、無衛星導引等惡劣環境下運作、還須具備低多重頻譜信跡特性，反制電戰干擾與誘騙措施、發射後10分鐘內命中目標，以及精準度達圓形公算誤差50（CEP50）5公尺等要求；此外載臺則可同時搭載2枚飛彈，並可在20分鐘內進入、射擊與離開陣地，藉由提高部署靈活彈性，降低敵火反制風險。

報導指出，烏軍目前主要使用美國軍援的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）、自製「游隼」（Sapsan）短程彈道飛彈等2款武器，但因兩者供應量與產能有限，因此「日暮」飛彈預計未來將以每月10枚速度量產並用於軍援，協助烏軍打擊俄國縱深目標與侵略動能。

英國已啟動「日暮」計畫打造新型戰術彈道飛彈，未來可望軍援烏國、提升遠距打擊能力。圖為其概念示意圖。（取自UKDJ「X」）

新型戰術彈道飛彈可與現役多管火箭系統彈箱相容，提升操作與作戰彈性。圖為烏軍M270火箭發射車。（達志影像／路透社資料照片）

新型戰術彈道飛彈可與現役多管火箭系統彈箱相容，提升操作與作戰彈性。圖為烏軍「海馬士」火箭發射車。（達志影像／路透社資料照片）