英防相：「軍事選項」就緒 因應俄羅斯間諜船威脅

（中央社倫敦19日綜合外電報導）俄羅斯間諜船「琥珀號」（Yantar）以雷射照射執行監視任務的英國空軍飛行員之後，英國國防大臣希利（John Healey）今天表示，如果俄方間諜船構成威脅，英方已準備好「軍事選項」。

路透社報導，英國皇家海軍與皇家空軍例行對潛在的國安威脅進行跟蹤，而自俄羅斯在2022年入侵烏克蘭以來，針對俄羅斯船艦與潛艦的監視任務變得更頻繁。

希利表示，以雷射照射皇家空軍飛行員「極其危險」，而英國已準備根據「琥珀號」的下一步動向做出反應。

他說：「若琥珀號改變航向，我們已準備好軍事選項。」

希利指出，琥珀號是一艘專為情報蒐集與海底電纜繪製而設計的船艦，目前位於蘇格蘭北方、英國水域邊緣。

他說：「這是琥珀號首次對英國皇家空軍採取這種行動。我們極為重視。」

「我已改變海軍的交戰規則，以便在琥珀號進入我們較廣泛的水域時，能更加密切地跟蹤與監視其動向。」（編譯：嚴思祺）1141119