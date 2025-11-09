英陣亡將士紀念音樂會 12歲喬治王子首度出席

12歲的英國喬治王子(Prince George)，8日在母親凱特(Catherine)、祖父英王查爾斯三世(King Charles Ⅲ)和王后卡蜜拉(Queen Camilla)的陪同下，首次出席了在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳(Royal Albert Hall)舉行的陣亡將士紀念活動。

當王室成員抵達音樂廳包廂就座時，銅管樂隊開始奏樂，全場觀眾起立致敬。

王位繼承人威廉王子(Prince William)剛從巴西參加完聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)返國，他沒有出席這場活動。

喬治是威廉王子的長子，也是王位第二順位繼承人。

陣亡將士紀念音樂會(Festival of Remembrance)是由皇家英國退伍軍人協會(Royal British Legion)主辦，該協會旨在支持退伍軍人及其家屬。

活動內容包括朗誦、祈禱、影片播放和音樂表演，其中包括英國流行歌曲巨星洛史都華(Rod Stewart)的演出。英國首相施凱爾(Keir Starmer)和夫人維多莉亞(Victoria)也出席了活動。

今年的活動紀念第二次世界大戰(Second World War)終戰80週年，以及英國解除LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒)人士服役禁令25週年。

英國王室成員今天(9日)也將齊聚一堂，參加傳統上紀念在戰爭中陣亡將士的「陣亡將士紀念週日」(Remembrance Sunday)活動。