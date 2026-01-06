英陸戰隊擴大部署挪威 強化北極防禦

記者賴韋廷／綜合報導

英國皇家海軍宣布，依據去年12月與挪威簽署的《倫納之家協議》，皇家海軍陸戰隊將在挪威擴大部署，使其具備全年執行任務的能力，與盟邦共同提升北約北翼防衛能量。

《英國國防期刊》報導，皇家海軍陸戰隊突擊隊員，將長時間進駐挪威北部的「維京營」，擴大在高寒環境的訓練部署，打破以往冬季部署模式；兵力規模預計達1500人，並配備全地形車（ATV）及直升機，以快速移動至海岸線、山區等各種地形執行任務。英軍也計畫參與3月舉行的挪威年度最大演訓「酷寒反應」（Cold Response 2026），與盟邦部隊一同展示北約在北極地區的嚇阻能力。

英國皇家海軍指出，英國突擊隊近年展開徹底的現代化改革，包括引入具備人工智慧（AI）的目標定位技術、多領域火力與無人載具等新能力與技術；也透過《倫納之家協議》深化與挪威在海洋的合作關係，包含共同投資26型巡防艦的聯合艦隊，以及獵雷、水下無人載具（UUV）等裝備開發。

英國突擊隊表示，已準備好與北極地區的盟友並肩作戰，並應用新興科技與準確情報，在北極擊退任何潛在威脅。

英國突擊隊將依據《倫納之家協議》，擴大在挪威的部署。（取自英國皇家海軍網站）