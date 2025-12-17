英雄不只1人！ 澳洲海灘槍擊新影片 夫妻檔欲奪槍卻雙亡

英勇奪槍的猶太夫婦，最後不幸遇難。（圖／翻攝 GoFundMe）

犯下澳洲16死槍案的槍手父子檔，爸爸當天遭擊斃，兒子則是重傷送醫，但目前傳出已經脫離昏迷甦醒，接下來還將面對一連串刑事指控。至於這起槍案中，又傳民眾英勇事蹟，一對退休的猶太夫婦，被拍到在槍手犯案前，直接撲上前奪槍，不幸的是最後夫妻倆中彈身亡。

英勇奪槍的猶太夫婦，最後不幸遇難。（圖／翻攝 GoFundMe）

澳洲邦迪海灘槍擊案中，一對穿著紫色衣服的退休猶太夫妻在槍手行凶前英勇撲上前奪槍，不幸雙雙中彈身亡，成為首批罹難者。69歲的古爾曼與61歲的索菲亞原本下個月將慶祝結婚35周年。此外，10歲女孩瑪蒂達成為最年輕罹難者，週二有大批民眾前來悼念。據CNN報導，24歲槍手納維德重傷送醫後已脫離昏迷，甦醒後將面臨恐怖主義行為、謀殺等一連串刑事指控。

澳洲邦迪海岸槍擊案中出現了令人感動的英雄事蹟。有目擊者拍攝到，距離槍手開火約25公尺的地方，一對身穿紫色衣服的夫婦察覺到槍手準備犯案，在對方下車前，丈夫立即勇敢撲上前試圖奪取槍手的武器。拍攝現場的民眾描述，穿紫色上衣的男子英勇地撲倒槍手，兩人摔在地上，男子甚至一度奪下槍手的槍，同時另一名同樣穿著紫色衣服的女子急忙跑過來查看情況。

這對英勇的夫妻是69歲的古爾曼與61歲的索菲亞，他們是一對退休的猶太夫婦。CNN製作人Angus Watson表示，這對英勇的夫妻後來被槍手槍殺。他們原本下個月還要慶祝結婚35周年紀念，但最後不幸雙雙中彈身亡，成為這起槍案的第一批罹難者。

在這起悲劇中，10歲女孩瑪蒂達是最年輕的罹難者。週二這天，大批民眾前來悼念她。女孩的母親表示，她無法想像失去女兒，這簡直是一場惡夢。悼念現場，女孩的雙親和哥哥泣不成聲，讓全場跟著心碎流淚。據CNN報導，這起造成16人死亡的槍擊案中，犯案的父子檔中，父親當天已被擊斃，而24歲的兒子納維德行凶後重傷送醫，目前已經脫離昏迷狀態。在他甦醒後，等待他的將是恐怖主義行為、謀殺等一連串嚴重的刑事指控。

