英雄不孤單！北捷案「捨身制暴」追思余家昶 宋達民夫妻唱到哽咽

今仍有多位民眾帶著花束跟點心、飲料，放在往Ｍ7出口的轉角處，一張又一張小卡寫著「英雄您辛苦了」悼念余家昶。（圖／記者簡浩正攝影）

冬至剛過的台北街頭，空氣中依舊瀰漫著思念與哀痛。今（23）日晚間，在台北車站捷運連通道的 M7 與 M8 出口處，點點燭光與素雅鮮花將冰冷的地下道鋪成了溫馨的悼念長廊。這場自發性的點燈追思會，是為了緬懷在 19 日北捷無差別攻擊案中，為了守護陌生人而英勇犧牲的 57 歲英雄余家昶。藝人宋達民夫妻也和「藝起發光」教友到現場低聲獻唱，歌聲在長廊迴盪，不僅是為了送別這位義行英雄，更是為了平復這座城市集體的心理創傷。

12/19婉拒聚餐成憾事! 余家昶捨身擋凶嫌遇難。

黑暗中的火光：余家昶「明知不可為而為之」的最後勇氣

回顧 19 日傍晚那場驚心動魄的混亂，兇嫌張文在台北車站人潮最密集的出口處投擲煙霧彈，並企圖引燃汽油彈製造恐慌。當群眾在濃煙中驚叫奔逃時，唯獨居住在桃園、每日辛苦通勤上班的余家昶選擇了逆向而行。目擊者指出，余家昶當時毫不猶豫地衝向正持有兇器的張文，試圖壓制對方以阻止更多人受傷，卻不幸在肉搏過程中遭受致命攻擊，壯烈殉難。

友人回憶，余家昶平時就是一個正直、古道熱腸的人，「他會挺身而出，我們一點都不意外，只是真的很心碎。」這份平凡人的不凡勇氣，在案發後感動了無數網友，紛紛稱他為「守護台北的無名勇者」。

8旬老母親以余家昶為榮，淚崩嘆：但我沒兒子了。

聖母般的胸懷：余母忍痛大愛「請不要指責兇嫌父母」

除了余家昶的義行，余母在喪子之痛下展現的理智與慈悲，更為動盪的社會注入一股清流。面對殺子仇人的家屬，余母透過媒體向外界呼籲：「請社會大眾不要指責張文的父母，這是張文個人的行為，他的父母也是無辜的受害者。」她甚至在聲明中大度地祝福張家父母身體健康。這份「以德報怨」的高尚情操，讓不少在追思會現場的民眾落淚，感嘆「這就是英雄家庭的風骨」。

今晚的追思活動中，不少家長帶著孩子到場獻花，現場氣氛哀戚而莊嚴，警方也派出警力在旁靜默維持秩序，並與民眾一同垂首致哀。宋達民夫期也和「藝起發光」教友到現場低聲獻唱，引起不少路人圍觀拍攝，唱著唱者宋達民一度哽咽紅了眼況，身旁老婆洪百榕則台風穩健，帶著教友們完成演出。

藝人宋達民夫妻和「藝起發光」教友到北車命案現場低聲獻唱，哀悼勇者余男。（圖／翻攝自Threads @younior5）

入祀忠烈祠：台北市政府承諾永誌這份英雄功勳

針對余家昶的英勇行為，台北市政府已正式啟動最高規格的表揚與協助程序。市長蔣萬安公開表示，余家昶的義舉挽救了更多家庭的完整，是台北市的英雄。市政府目前正協助家屬辦理入祀忠烈祠的相關事宜，並計畫在事發地點 M7、M8 出口附近設立永久性的紀念標誌，讓這份正氣能長存在這座城市的記憶中。

此外，市府也承諾將提供家屬最優渥的撫恤金與後續法律協助。儘管英雄已逝，但今晚台北車站連通道滿溢的花香與歌聲，證明了社會大眾並未忘記他的付出。余家昶用生命換來的安全，將由這座城市共同守護下去。

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

