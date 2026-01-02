英雄不是都穿披風！迪士尼巨石險衝進觀眾席 員工挺身阻擋受傷

（記者許皓庭／綜合報導）美國佛羅里達州迪士尼世界（Walt Disney World）於 12 月 30 日傳出驚險意外。受歡迎的「印第安納瓊斯壯觀特技秀」在演出期間，一顆重達 180 公斤的道具巨石突然脫軌，並直接往觀眾席方向滾動。現場一名工作人員見狀挺身阻擋，雖成功改變道具動向，卻不幸遭重物擊倒受傷。園方隨即取消當日剩餘演出，並針對事故展開安全審查。

圖／美國佛羅里達州迪士尼世界（Walt Disney World）於 12 月 30 日傳出驚險意外。（翻攝 Mav X）

根據《今日美國報》等媒體報導，這起事故發生於表演重現電影經典逃脫橋段時。原本理應按照既定軌道安全移動的巨大石球，卻在眾目睽睽下無預警失控偏離。目擊者指出，當時情勢相當危急，一名工作人員奮不顧身衝上前，試圖以身體阻礙巨石前進並減緩其速度，最終成功讓道具轉向。雖然該名員工遭擊倒在地，但所幸這起意外並未波及現場任何遊客。

廣告 廣告

迪士尼發言人事後發布聲明表示，目前公司正全力協助受傷員工進行康復治療，並強調「安全是我們工作的核心」。受此次事故影響，園方安全團隊已著手調查機械故障的具體原因，原定的表演環節也因此進行調整。在完成初步審查後，該秀已於 31 日恢復常態演出，但部分涉及風險的特技內容已因應安全規範進行適度修改。

針對此類大型樂園的表演安全，迪士尼官方表示將持續精進設備維護。雖然這場意外造成人員受傷，但因應得宜使損害降至最低。目前該名受傷員工的具體傷勢細節尚未對外公開，園方將持續配合外部安全專家釐清軌道脫離的技術性問題，以確保未來各場次特技表演的穩定性與安全性，避免類似驚險畫面再度上演。

更多引新聞報導

《沉默之丘ｆ》讓經典復活 製作人立目標：年年推新作

中和警違規！未鳴笛不禮讓直行車還嗆聲 分局懲處調職處分

