英雄余家昶獲頒雙城褒揚狀 台北市旗、國旗覆棺致最高敬意

北捷1219隨機傷人事件中，桃園市民余家昶先生在台北車站為阻止嫌犯燃燒1整箱汽油彈，不幸遭對方刺傷背部身亡，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政3日赴告別式致贈褒揚狀，並由蔣萬安在余家昶棺木覆蓋台北市旗，再由總統府副秘書長何志偉覆蓋國旗。

北捷英雄余家昶為阻止1219隨機傷人嫌犯英勇犧牲，許多民眾3日前往告別式致意。（圖／中天新聞）

57歲余家昶2025年12月19日奮勇阻止嫌犯張文，避免攻擊態勢擴大，但余家昶因此受到背部重傷，送醫仍不治。他的義勇之舉感動全國，余家家屬2026年1月3日為余家昶先生舉辦告別式，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及台北市警察局長李西河稍後在公祭上香致意。

余家昶家屬3日舉辦告別式並由2名女兒念祭文追思，未來將入祀忠烈祠。（圖／中天新聞）

蔣萬安與張善政雙雙致贈褒揚狀，感謝余家昶先生不顧自身安危，1人將台北車站傷亡降到最低，接著由蔣萬安代表台北市政府為余家昶先生棺木覆蓋台北市市旗，接著由總統府副秘書長何志偉覆蓋國旗，表彰余家昶先生為社會公義犧牲的壯舉，而余家昶先生也將在2026年春祭入祀忠烈祠。

