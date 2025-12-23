英雄余家昶確定入祀桃園忠烈祠 余母哀痛發聲：不怨張文父母

余家昶英勇殉身確定入桃園忠烈祠。資料照片

為制止北捷隨機攻擊事件而英勇殉身的桃園市民余家昶，確定將入祀桃園忠烈祠。桃園市長張善政今（23）日宣布，市府已取得家屬同意，將依程序辦理入祀事宜，相關儀式預計於115年桃園忠烈祠春祭期間正式舉行，並同步向中央申請褒揚令，以表彰其在危急時刻挺身而出、守護他人生命安全的義行。

張善政表示，余家昶在關鍵時刻所作出的抉擇，不僅挽救更多無辜民眾，也展現無私勇氣，市府將以最慎重態度，讓這份犧牲被城市永遠銘記。他也指出，家屬所承受的巨大悲痛，提醒社會每一份英勇背後，都是一個家庭難以承受的失去。

余家昶日前在捷運台北車站發生的隨機攻擊事件中，第一時間挺身制止凶嫌張文，成功阻止傷害擴大，卻不幸因此喪命。立法院內政委員會昨（22）日通過臨時提案，表達對其義行的感念，內政部亦表示將在尊重家屬意願下，依《褒揚條例》由原籍地方政府提報協助辦理。

令人動容的是，余家昶母親今日受訪時展現高度寬容與大愛，明確表示「不怨張文，也不怨他的父母」。她指出，這起事件與張文的父母無關，並希望社會能給對方家人安慰與祝福，「事情是他們的孩子做的，跟爸爸、媽媽沒有關係」。她也祝福張文父母身體健康，期盼社會平安。

余母進一步呼籲外界不要以仇恨回應悲劇，強調或許行凶者內心承受難以言說的痛苦，才會釀成憾事，並期盼社會多一分包容與警覺，讓類似悲劇不再重演。



