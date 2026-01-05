英雄余家昶紀念牌已製作完成 蔣萬安：將設在北車B1層M8出口

1219北捷隨機攻擊事件中，英勇對抗嫌犯的余家昶不幸往生，北捷將替余先生設立紀念牌，今（5）日上午台北市長蔣萬安出席里長座談時也談到後續規劃，紀念牌規劃在台北車站B1層M8出口，設立時間則還要與家屬討論。

台北市長蔣萬安表示，余先生的紀念牌北捷已經設計好，也完成製作了，地點規劃在台北車站B1層M8出口。因余家昶的告別式剛完成，相關內容以及設立的時程會與家屬保持聯絡，一定會尊重家屬決定意願。

